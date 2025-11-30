کاروان بدنسازی و پرورش‌اندام کشورمان در رقابت‌های جهانی ۲۰۲۵ عربستان در دو روز، موفق به کسب ۲۲ نشان رنگارنگ در رشته‌های فیتنس چلنج، فیت‌مدل و فیزیک شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های جهانی بدنسازی و پرورش اندام ۲۰۲۵، از ۶ تا ۱۰ آذر در عربستان در حال برگزاری است و ملی‌پوشان کشورمان تاکنون با کسب مدال‌های متعدد و عناوین تیمی و انفرادی، نمایشی تحسین‌برانگیز ارائه کرده‌اند.

در روز نخست، کاروان کشورمان با کسب ۱۱ مدال طلا، نقره و برنز و قهرمانی تیمی در بخش فیتنس چلنج، آغاز درخشانی را رقم زد. در این روز همچنین در بادی‌کلاسیک، فرهاد اسدالله‌زاده مدال طلا و محمد خسروی مدال نقره را به دست آوردند و عباس بخت‌نما چهارم شد. در فیتنس چلنج جوانان و بزرگسالان نیز عرفان قزلی (طلا) و امید کلجی (دو برنز) به همراه تیم‌های کاپل مردان یک طلا و یک نقره و یک برنز در کاپل سیلور کسب کردند.

در دومین روز مسابقات، نمایندگان کشورمان در فیت‌مدل با کسب ۵ مدال، خوش درخشیدند. شاهین قره‌گوزلو (طلا دسته دوم‌ فیت مدل)، احسان فرشیدرخ (طلا پیشکسوتان و نقره دسته اول فیت مدل)، علی نظرنسب (نقره دسته سوم فیت مدل) و مهران جهانگیری (برنز دسته سوم فیت مدل) مجموع مدال‌های ایران را افزایش دادند.

در ادامه این موفقیت‌ها، تیم ملی ایران در رشته فیزیک با کسب سه مدال طلا و یک نقره عنوان نایب‌قهرمانی جهان را کسب کرد. هوتن فلاحی، ابوالفضل حاجی‌باقر و احسان فرشیدرخ مدال‌های طلا و کیوان رشیدی مدال نقره این تیم را به ارمغان آوردند.

همچنین در روز دوم در بخش پیشکسوتان؛ خبازیان و حسین حجتی در مستر بادی بیلدینگ دو مدال نقره به دست آوردند.

با احتساب دستاورد‌های سه بخش اصلی فیتنس چلنج، فیت‌مدل و فیزیک، کاروان «ایران همیشه قهرمان» تاکنون موفق به کسب ۲۲ مدال در این رقابت‌های جهانی شده است. کاروان ایران همچنین در بخش تیمی، تیم فیتنس چلنج عنوان قهرمانی و در بخش فیزیک عنوان نایب قهرمانی تیمی را از آن خود کرده است.