خبرنگار صداوسیما در بسته مهربانو به خانه‌ای در روستای برگرد فاروج رفته که عطر سبزی‌ها و میوه‌های خشک در آن، نشانی از یک اقتصاد کوچک، اما خوداتکا دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ امروز به خانه‌ای در روستای برگرد شهرستان فاروج قدم می‌گذاریم که عطر دل انگیز سبزی‌ها و میوه‌های خشک، فضای آن را پر کرده و نوید اقتصادی خود اتکا و امید آفرین می‌دهد.

خانم نرگس هاشمی کارش را با کمترین امکانات آغاز کرده و حالا با دریافت تسهیلات از قرارگاه اقتصاد مقاومتی سپاه فاروج توانسته دستگاه خردکن و خشک کن میوه تهیه و محصولات بیشتری را به بازار عرضه کند.

او نمونه‌ای از همت و خلاقیت بانوی ایرانی است که با استفاده از ایده ساده ولی کاربردی کمک حال اقتصاد خانواده‌اش شده و الگویی برای همسایگان واطرافیانش است.

این بانوی کارآفرین فقط میوه خشک نمی‌کند بلکه خاطرات تابستان را برای زمستان زندگی ما نگه می‌دارد و با دستانی پر از امید، طبیعت را برایمان جاودانه می‌کند.