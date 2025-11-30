پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ امروز به خانهای در روستای برگرد شهرستان فاروج قدم میگذاریم که عطر دل انگیز سبزیها و میوههای خشک، فضای آن را پر کرده و نوید اقتصادی خود اتکا و امید آفرین میدهد.
خانم نرگس هاشمی کارش را با کمترین امکانات آغاز کرده و حالا با دریافت تسهیلات از قرارگاه اقتصاد مقاومتی سپاه فاروج توانسته دستگاه خردکن و خشک کن میوه تهیه و محصولات بیشتری را به بازار عرضه کند.
او نمونهای از همت و خلاقیت بانوی ایرانی است که با استفاده از ایده ساده ولی کاربردی کمک حال اقتصاد خانوادهاش شده و الگویی برای همسایگان واطرافیانش است.
این بانوی کارآفرین فقط میوه خشک نمیکند بلکه خاطرات تابستان را برای زمستان زندگی ما نگه میدارد و با دستانی پر از امید، طبیعت را برایمان جاودانه میکند.