هفته چهاردهم فوتبال لیگ یک فرانسه با شکست پاری سن ژرمن ادامه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
موناکو ۱ - ۰ پاری سن ژرمن (گل: تاکومی مینامینو در دقیقه ۶۸)
اف ث پاری ۱ - ۱ اوسر
المپیک مارسی ۲ - ۲ تولوز
* برنامه - یک شنبه ۹ آذر:
استراسبورگ - برست
آنژه - لانس
لوآور - لیل
لوریان - نیس
المپیک لیون - نانت
- در جدول لیگ فرانسه تیم پاری سن ژرمن با ۳۰ امتیاز همچنان در صدر قرار دارد و تیمهای المپیک مارسی با ۲۹، لانس با ۲۸ و رن با ۲۴ امتیاز دوم تا چهارم هستند.