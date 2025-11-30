به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

موناکو ۱ - ۰ پاری سن ژرمن (گل: تاکومی مینامینو در دقیقه ۶۸)

اف ث پاری ۱ - ۱ اوسر

المپیک مارسی ۲ - ۲ تولوز

* برنامه - یک شنبه ۹ آذر:

استراسبورگ - برست

آنژه - لانس

لوآور - لیل

لوریان - نیس

المپیک لیون - نانت

- در جدول لیگ فرانسه تیم پاری سن ژرمن با ۳۰ امتیاز همچنان در صدر قرار دارد و تیم‌های المپیک مارسی با ۲۹، لانس با ۲۸ و رن با ۲۴ امتیاز دوم تا چهارم هستند.