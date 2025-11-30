پخش زنده
امروز: -
رئیس مرکز مدیریت راههای استان اردبیل از افزایش ۹ درصدی تردد جاده ای درمحورهای مواصلاتی استان اردبیل خبرداد و گفت:رشد سفر ها نشان دهنده ارتقای زیرساخت و خدمات ایمنی در جاده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جادهای استان اردبیل، امید نسیمی در بازدید از سامانههای هوشمند محور اردبیل -آستارا با ارائه گزارش تفصیلی از وضعیت تردد در محورهای استان طی هشتماهه سال ۱۴۰۴ اعلام کرد که مجموع تردد ثبتشده در ورودی و خروجیهای استان ۹ درصد افزایش نسبت به سال گذشته داشته است.
وی با اشاره به اینکه در ۸ ماهه گذشته حدود ۱۳ میلیون تردد در محورهای مواصلاتی استان به ثبت رسیده افزود:در مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۱ میلیون و ۵۹۶ هزار و ۴۷۱ تردد در مبادی ورودی و خروجی استان ثبت شده بودکه افزایش ۹ درصدی را نشان میدهد.
نسیمی با اشاره به رشد قابلتوجه حجم سفرها گفت:طبق دادههای ثبتشده توسط سامانههای ترددشمار، میزان ورود به استان از ۵ میلیون و ۶۰۱ هزار و ۶۳۸ تردد در سال ۱۴۰۳ به ۶ میلیون و ۴۰۳ هزار و ۶۳۴ تردد در هشتماهه امسال رسیده که ۱۴ درصد رشد را نشان میدهد.
وی در این مدت تردد ثبت شده در مبادی خروجی استان را ۶ میلیون و ۲۶۱ هزار و ۳۲۹ تردد برشمرد و تصریح کرد:نسبت به مدت مشابه سال گذشته که ۵میلیون و ۹۹۴هزار و ۸۳۳ تردد بود افزایش ۴ درصدی را نشان میدهد.
رئیس مرکز مدیریت راههای استان اردبیل محورهای اردبیل-آستارا، اردبیل-نیر و اردبیل-مغان را پرترددترین محورهای استان عنوان کرد و اظهار داشت:در ۸ ماهه گذشته ۱۰ میلیون و ۴۷۰ هزار و ۵۲۴ تردد در محور اردبیل -آستارا بالعکس،۸ میلیون و ۵۶۷ هزار و ۶۵۸ تردد در محور اردبیل-نیر و بالعکس و ۷ میلیون و۲۲۸ هزار و۱۷ تردد در محور اردبیل-مغان و بالعکس ثبت شده است.
نسیمی در مدت یاد شده از ثبت ۸ میلیون و ۱۶۹هزار و ۶۴۵ تردد تخلف سرعت غیرمجاز در مبادی ورودی و خروجی استان اردبیل خبرداد و خاطرنشان کرد:این میزان ۸ درصد از کل تردد استان را شامل میشود.
وی با بیان اینکه سرعت متوسطه استان ۷۳ کیلومتر است و رانندگان باید برای حفظ جان خود و سایر مترددین در جاده قوانین راهور را رعایت کنند ادامه داد:محور قره آغاج -بران با ۲۸۱ هزار و ۶۴۹ تردد، گرمی-بیله سوار با ۲۲۱ هزار و محور جعفرآباد -بیله سوار با ۲۴۷ هزار و ۴۳۷ تردد جزوه محورهای پرتخلف سرعت غیرمجاز استان است.
رئیس مرکز مدیریت راههای استان با اشاره به نقش سامانههای هوشمند گفت:سامانههای ترددشمار، دوربینهای نظارت تصویری و سیستمهای گزارشگیری برخط موجب شدهاند مدیریت حوادث، اطلاعرسانی به مردم و تحلیلهای ترافیکی با دقت بسیار بیشتری انجام شود.
نسیمی توضیح داد: سامانه ۱۴۱ بهصورت شبانهروزی، آخرین وضعیت راهها، انسدادها، محدودیتهای ترافیکی و شرایط آبوهوایی مسیرها را در اختیار کاربران قرار میدهد و استفاده از آن میتواند در انتخاب مسیر ایمن و زمان مناسب سفر بسیار مؤثر باشد.