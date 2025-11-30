به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،در پایان دور رفت مرحله اول مسابقات لیگ آیندگان هندبال کشور در گروه B، با عملکردی مقتدرانه موفق شد عنوان صدرنشینی را از آن خود کند.

در روز پایانی مسابقات مرحله رفت که امروز برگزار شد، دو نماینده استان یعنی نام‌آوران مشهد (خوشگوار) و نیروی زمینی سبزوار در دیداری جذاب و تماشایی به مصاف هم رفتند که در نهایت تیم نام‌آوران مشهد با نتیجه ۲۲ بر ۱۶ پیروز میدان شد.

بر اساس نتایج نهایی این مرحله، تیم نیروی زمینی سبزوار به مقام دوم و تیم سپهر آیسک خراسان جنوبی به مقام سوم دست یافتند تا هر دو سکوی مسابقات در اختیار نمایندگان استان قرار گیرد.

این دوره از رقابت‌ها به مدت ۵ روز به میزبانی مشهد برگزار شد .