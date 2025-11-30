تیم نامآوران مشهد، صدرنشین لیگ آیندگان کشور در رده نوجوانان
تیم نامآوران مشهد (خوشگوار) صدرنشین لیگ آیندگان کشور در رده نوجوانان شد.
در روز پایانی مسابقات مرحله رفت که امروز برگزار شد، دو نماینده استان یعنی نامآوران مشهد (خوشگوار) و نیروی زمینی سبزوار در دیداری جذاب و تماشایی به مصاف هم رفتند که در نهایت تیم نامآوران مشهد با نتیجه ۲۲ بر ۱۶ پیروز میدان شد.
بر اساس نتایج نهایی این مرحله، تیم نیروی زمینی سبزوار به مقام دوم و تیم سپهر آیسک خراسان جنوبی به مقام سوم دست یافتند تا هر دو سکوی مسابقات در اختیار نمایندگان استان قرار گیرد.
این دوره از رقابتها به مدت ۵ روز به میزبانی مشهد برگزار شد .