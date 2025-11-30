پخش زنده
اجرای شهرک آموزش شهروندی یزد با ظرفیت پذیرش روزانه ۲۰۰ دانشآموز در یزد کلید خورد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس کمیسیون شهر هوشمند و بهبود روشهای شورای اسلامی شهر یزد از آغاز مرحله اجرایی پروژه بزرگ «شهرک آموزش شهروندی» خبر داد؛ طرحی که با هدف ارتقای دانش و مهارتهای شهروندی کودکان و نوجوانان طراحی شده است.
مجید تجملیان با اشاره به ارائه گزارش معاون خدمات شهری شهرداری و همچنین مشاور طرح، گفت: بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در سال ۱۴۰۲، شهرداری مکلف شد شهرک آموزش شهروندی را طراحی و اجرا کند تا آموزشهای ضروری شهروندی در محیطی استاندارد و مجهز ارائه شود.
این شهرک در ابتدا شش محور اصلی آموزشی شامل آتشنشانی، فضای سبز، مدیریت پسماند، آمدوشد (ترافیک)، حملونقل همگانی، خدمات هوشمندسازی و فناوری اطلاعات شهرداری (نظیر منظومه یزدمن) را پوشش خواهد داد.
بهگفته مجید تجملیان: مشاور طرح پس از انجام مطالعات تطبیقی ملی و جهانی، طرحی مفهومی ارائه کرده که بر اساس آن، پنج هزار مترمربع ساختمانهای آموزشی و هفت هزار مترمربع مناسبسازی محیطی در قالب سه مرحله اجرا خواهد شد.
انشاءالله پس از تکمیل مرحله سوم، این شهرک قادر خواهد بود روزانه ۸ گروه ۲۰ تا ۳۰ نفره، یعنی حدود ۲۰۰ دانشآموز را پذیرش کند.
رئیس کمیسیون شهر هوشمند و بهبود روشها با اشاره به خلأ آموزشهای رسمی شهروندی در نظام آموزشی کشور گفت: در بسیاری از کشورهای پیشرفته، آموزش شهروندی در برنامه رسمی مدارس گنجانده شده؛ اما در کشور ما متأسفانه چنین آموزشی جایگاه رسمی در آموزش و پرورش ندارد؛ لذا شورای اسلامی شهر یزد برای جبران این خلأ وارد عمل شده است.
وی در پاسخ به برخی دیدگاهها درباره ضرورت تمرکز صرف بر آموزشهای مجازی افزود: مطالعات مشاور نشان میدهد نگاه همهجانبه ضروری است. بخشی از آموزشها باید با استفاده از فناوری اطلاعات و به شکل مجازی باشد، اما برخی مهارتها فقط در محیط واقعی قابل فراگیریاند.
تجملیان در پایان ابراز امیدواری کرد که با تکمیل این پروژه طی یک سال و نیم آینده، یزد به الگویی ملی در آموزش شهروندی تبدیل شود.