

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، رئیس کمیسیون شهر هوشمند و بهبود روش‌های شورای اسلامی شهر یزد از آغاز مرحله اجرایی پروژه بزرگ «شهرک آموزش شهروندی» خبر داد؛ طرحی که با هدف ارتقای دانش و مهارت‌های شهروندی کودکان و نوجوانان طراحی شده است.

مجید تجملیان با اشاره به ارائه گزارش معاون خدمات شهری شهرداری و همچنین مشاور طرح، گفت: بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در سال ۱۴۰۲، شهرداری مکلف شد شهرک آموزش شهروندی را طراحی و اجرا کند تا آموزش‌های ضروری شهروندی در محیطی استاندارد و مجهز ارائه شود.

این شهرک در ابتدا شش محور اصلی آموزشی شامل آتش‌نشانی، فضای سبز، مدیریت پسماند، آمدوشد (ترافیک)، حمل‌ونقل همگانی، خدمات هوشمندسازی و فناوری اطلاعات شهرداری (نظیر منظومه یزدمن) را پوشش خواهد داد.

به‌گفته مجید تجملیان: مشاور طرح پس از انجام مطالعات تطبیقی ملی و جهانی، طرحی مفهومی ارائه کرده که بر اساس آن، پنج هزار مترمربع ساختمان‌های آموزشی و هفت هزار مترمربع مناسب‌سازی محیطی در قالب سه مرحله اجرا خواهد شد.

ان‌شاءالله پس از تکمیل مرحله سوم، این شهرک قادر خواهد بود روزانه ۸ گروه ۲۰ تا ۳۰ نفره، یعنی حدود ۲۰۰ دانش‌آموز را پذیرش کند.

رئیس کمیسیون شهر هوشمند و بهبود روش‌ها با اشاره به خلأ آموزش‌های رسمی شهروندی در نظام آموزشی کشور گفت: در بسیاری از کشور‌های پیشرفته، آموزش شهروندی در برنامه رسمی مدارس گنجانده شده؛ اما در کشور ما متأسفانه چنین آموزشی جایگاه رسمی در آموزش و پرورش ندارد؛ لذا شورای اسلامی شهر یزد برای جبران این خلأ وارد عمل شده است.

وی در پاسخ به برخی دیدگاه‌ها درباره ضرورت تمرکز صرف بر آموزش‌های مجازی افزود: مطالعات مشاور نشان می‌دهد نگاه همه‌جانبه ضروری است. بخشی از آموزش‌ها باید با استفاده از فناوری اطلاعات و به شکل مجازی باشد، اما برخی مهارت‌ها فقط در محیط واقعی قابل فراگیری‌اند.

تجملیان در پایان ابراز امیدواری کرد که با تکمیل این پروژه طی یک سال و نیم آینده، یزد به الگویی ملی در آموزش شهروندی تبدیل شود.