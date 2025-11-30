پخش زنده
هفته سیزدهم فوتبال لیگ برتر انگلیس شنبه آغاز شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، نتایج و برنامه مسابقات به این شرح است:
برنتفورد ۳ - ۱ برنلی
منچسترسیتی ۳ - ۲ لیدزیونایتد (گلهای سیتی: فیل فودن در دقایق یک و ۱ + ۹۰، یوشکو گواردیول ۲۵)
ساندرلند ۳ - ۲ بورنموث
اورتون ۱ - ۴ نیوکاسل یونایتد
تاتنهام ۱ - ۲ فولام
برنامه - یکشنبه ۹ آذر:
کریستال پالاس - منچستریونایتد
آستون ویلا - وولورهمپتون
ناتینگام فارست - برایتون
وستهام یونایتد - لیورپول
چلسی - آرسنال
در جدول، تیم آرسنال با ۲۹ امتیاز صدرنشین است و تیمهای منچسترسیتی با ۲۵، چلسی با ۲۳ و ساندرلند با ۲۲ امتیاز دوم تا چهارم هستند.