به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، نتایج و برنامه مسابقات به این شرح است:

برنتفورد ۳ - ۱ برنلی

منچسترسیتی ۳ - ۲ لیدزیونایتد (گل‌های سیتی: فیل فودن در دقایق یک و ۱ + ۹۰، یوشکو گواردیول ۲۵)

ساندرلند ۳ - ۲ بورنموث

اورتون ۱ - ۴ نیوکاسل یونایتد

تاتنهام ۱ - ۲ فولام

برنامه - یکشنبه ۹ آذر:

کریستال پالاس - منچستریونایتد

آستون ویلا - وولورهمپتون

ناتینگام فارست - برایتون

وستهام یونایتد - لیورپول

چلسی - آرسنال

در جدول، تیم آرسنال با ۲۹ امتیاز صدرنشین است و تیم‌های منچسترسیتی با ۲۵، چلسی با ۲۳ و ساندرلند با ۲۲ امتیاز دوم تا چهارم هستند.