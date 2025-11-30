در مراسمی با حضور مسئولان استانی و محلی فرمانده جدید انتظامی دزفول معرفی و از زحمات سرهنگ یاری زاده قدردانی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس شورای تامین و فرماندار ویژه دزفول روز یکشنبه در آیین تکریم و معارفه فرمانده انتظامی دزفول در سالن شیخ مرتضی انصاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول از زحمات سرهنگ یاری زاده در مدت خدمت در این شهرستان و از فرماندهی انتظامی خوزستان که در مسیر پیشرفت سرهنگ یاری زاده گام برداشتند، قدردانی کرد.

علیرضا خردمند افزود: امید است بتوانیم از ظرفیت سرهنگ بردیا فرمانده جدید انتظامی شهرستان نیز برای حفظ امنیت به خوبی استفاده کنیم.

وی ادامه داد: ماموران انتظامی مسوولیت بسیار سنگینی برعهده دارند و زمانی که مردم در آرامش و استراحت هستند کار آنها دشوارتر می‌شود.

وی تاکید کرد: ماموران انتظامی همیشه در ماموریت و دور از خانواده هستند و مقتدرانه امنیت ایجاد می‌کنند که همراهی خانواده‌های آنها قابل تقدیر است.

امام جمعه دزفول نیز در این آیین گفت: عمر خدمت و مدیریت بسیار محدود است و مدیران باید برای خدمت به مردم از فرصت‌ها استفاده کنند.

حجت الاسلام مسعود بهرام‌پور افزود: سرهنگ یاری زاده تلاش کرد از مدت مسوولیت خود به خوبی استفاده و گزارش پرافتخاری ارائه کند؛ او نشان داد باید فرصت‌ها را غنیمت شمرد.

وی از زحمات سرهنگ یاری زاده قدردانی و اظهار امیدواری کرد در مسوولیت جدید نیز در استان توانمند باشد.

امام جمعه دزفول، مردم این شهرستان را مومن، متعهد و شایسته دانست و اظهار امیدواری کرد سرهنگ بردیا نیز در انجام وظایف خود موفق باشد و با توجه به توانمندی خود، هنگام تودیع کارنامه درخشانی داشته باشد.

کاهش ۱۸ درصدی سرقت و ۵۰ درصدی جرائم خشن در دزفول

فرمانده پیشین انتظامی دزفول نیز در این آیین گفت: امروز پس از ۲۰ سال، زمان خدمت در دزفول پایان یافت و خرسندم از اینکه همراه با همکارانم برای حفظ امنیت و آرامش مردم و صیانت از حقوق آنها تمام تلاش خود را به کار گرفتیم.

سرهنگ روح الله یاری‌زاده از همه افرادی که حامی و یاریگر نیرو‌های انتظامی در پیشبرد اهداف موردنظر بودند، قدردانی و اظهاکرد: براساس دستور فرماندهی، در ۲ سال و ۲ ماه اخیر تمرکز بر تثبیت نظم و آرامش بود که در این راستا، رکورد کشفیات مواد مخدر در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ شکست و باند‌های خرد و کلان زیادی دستگیر شد.

فرمانده پیشین انتظامی دزفول با بیان اینکه آمار کشف و ضبط سلاح و مهمات در این شهرستان نیز خوب بود، تصریح کرد: ماموران انتظامی دزفول با حمایت دادستان و دستگاه قضایی برای برخورد با سارقان تا مرز‌های شمالی، جنوبی و غربی کشور رفتند که این امر نتایج بسیار خوبی داشت و با کاهش ۱۸ درصدی سرقت در سال گذشته و امسال همراه بود.

وی افزود: وقوع جرایم خشن در این مدت ۵۰ درصد کاهش یافت و اقدامات خوبی در راستای شناسنامه دار کردن اراذل، برخورد جدی با برهم‌زنندگان امنیت مردم، توسعه ارتباط با مردم و افزایش مشارکت اجتماعی و امنیت پایدار انجام شد.

سرهنگ یاری زاده بیان کرد: امروز با آرامش و اطمینان قلبی این مسوولیت را به سرهنگ بردیا که فردی لایق، باتجربه و دلسوز است می‌سپارم و امیدوارم همچنان سیر امنیت در شهرستان ارتقا یابد.

سرهنگ روح الله یاری‌زاده از مهرماه سال ۱۴۰۲، فرماندهی انتظامی دزفول را بر عهده داشت.