به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ استاندار آذربایجان‌غربی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان در حوزه‌های مختلف، گفت: سرمایه‌گذاری‌های بزرگ نیازمند رفع موانع اجرایی و همراهی همه دستگاه‌هاست.

رضا رحمانی در جلسه شورای مدیران استانداری آذربایجان‌غربی، سرمایه‌گذاری را موتور توسعه هر منطقه دانسته و افزود: دانش مدیریتی شکل‌گرفته در کنار منابع مالی، ارزش افزوده اصلی طرح‌های سرمایه‌گذاری است.

وی همچنین با بیان اینکه برخی طرح‌های کلان به‌دلیل کندی روند اداری با کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران مواجه می‌شود، خاطرنشان کرد: نباید اجازه دهیم کوچک‌ترین تعلل، به اعتماد و آرامش سرمایه‌گذار لطمه بزند و دستگاه‌های متولی موظف هستند مسئولیت مستقیم پذیرفته و پیگیری امور را تا حصول نتیجه ادامه دهند.

استاندار آذربایجان‌غربی به انتشار برخی اخبار نادرست درباره موضوعات مختلف نیز اشاره کرده و افزود: اجرای سیستم شفاف و مطمئن رسانه‌ای و اجتماعی، جامعه را در برابر اخبار جعلی مصون می‌سازد.

رحمانی همچنین با بیان اینکه بازنشر گسترده اطلاعات غلط به اعتماد عمومی آسیب می‌زند، اضافه کرد: دستگاه‌های مرتبط باید اطلاع‌رسانی دقیق، شفاف و سریع را تقویت کنند تا امکان سوءاستفاده کاهش یابد.

وی در پایان با اشاره به برخی ناهنجاری‌های اجتماعی، از ضرورت اقدامات فرهنگی مداوم سخن گفته و افزود: مودت اجتماعی، رعایت قانون و پرهیز از تنش‌های بی‌مورد، نیازمند کار فرهنگی و روشنگری مستمر بوده و همه ما مسئولیم برای تقویت آرامش و امنیت سرمایه‌گذاری و زندگی مردم نقش‌آفرین باشیم.