سرپرست شهرداری منطقه ۷ اهواز گفت: عملیات ساخت یادمان شهید گمنام در کوی رمضان پیشرفت ۷۰ درصدی دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید کمال موسوی اظهار داشت: یادمان شهدای گمنام کوی رمضان در راستای زنده نگهداشتن یاد و راه شهیدان والامقام و ایجاد فضایی معنوی برای اهالی منطقه در حال اجراست و بخشهای عمرانی و سازه اصلی آن اکنون با سرعت مطلوب در حال تکمیل است.
وی افزود: طرح احداث یادمان شهید گمنام کوی رمضان تاکنون به پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی رسیده و بخشهای عمرانی و سازه اصلی آن با سرعت مطلوب در حال تکمیل است.
موسوی تصریح کرد: فرهنگ ایثار و شهادت سرمایهای معنوی برای جامعه ماست، شهرداری اهواز با اجرای چنین پروژههایی در پی آن است که این ارزشها در کالبد شهری نهادینه شود و نسلهای آینده نیز با این میراث معنوی پیوند بخورند.
سرپرست شهرداری منطقه ۷ اهواز بیان داشت: احداث یادمان شهید گمنام در کوی رمضان نمادی از پیوند ارزشهای دفاع مقدس با هویت شهری و دینی مردم اهواز است و میتواند روحیه همبستگی و هویت ملی را در میان شهروندان تقویت کند.
وی میگوید: این یادمان پس از تکمیل شامل المان یادبود، فضای سبز پیرامونی، محل اقامه زیارت و روشنایی نمادین خواهد بود که محیطی آرامشبخش و معنوی برای شهروندان فراهم میکند.