رئیس همایش بینالمللی «حقوق ملت و آزادیهای مشروع در منظومه فکری حضرت آیت الله العظمی خامنهای» گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی ضامن حقوق ملت و آزادیهای مردم بودند و از دیرباز هم در جهت ترویج و تبیین حقوق ملت و آزادیها تلاش داشتند و هم در حوزه اجرا در مسئولیتهای مختلف در این حوزه ورود میکردند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، کدخدایی با اشاره به ابعاد متفاوت مفهوم آزادی تصریح کرد: ما در بعد معنوی هم بحثهای مربوط به آزادی را داریم، اما موضوع آزادیهای سیاسی و اجتماعی مورد بحث است.
وی افزود: انقلاب اسلامی ما مطالبه مردم برای تحقق آزادی و استقلال بود و مقام معظم رهبری هم به همراه بزرگانی، چون حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در این مجاهدت مردم شریک بودند و در این مجاهدتها و تلاشهای مردم راهبری میکردند.
وی ادامه داد: آنچه که ما برای تحقق آزادی و استقلال دنبال میکنیم و مورد تاکید مقام معظم رهبری نیز بوده است؛ لزوم تحقیق در منابع اسلامی پیرامون مفهوم آزادی است بنابراین این همایش با هماندیشی بزرگان و صاحب نظران تنظیم شد.
آقای کدخدایی گفت: سال گذشته در ۱۲ آذرماه پیش نشست و افتتاحیه همایش را با سخنرانی بزرگانی همچون حضرت آیت الله اعرافی و برخی از صاحب نظران دیگر برگزار کردیم.
رئیس همایش بینالمللی «حقوق ملت و آزادیهای مشروع در منظومه فکری حضرت آیت الله العظمی خامنهای» تصریح کرد: بیش از ۸۵۰ نویسنده، استاد، محقق و پژوهشگر با ما همراهی و همکاری کردند و بیش از ۷۰ پیش نشست ما در دانشگاهها و مراکز دانشگاهی پژوهشی و حوزوی برگزار کردیم.
وی ادامه داد: هماهنگی و همکاری خوبی را با صاحب نظران و اندیشمندان بینالمللی داشتیم و محققانی از هر پنج قاره جهان با ما همکاری داشتند که در روز پایانی همایش ارائه مقاله و حضور خواهند داشت.
آقای کدخدایی خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی ضامن حقوق ملت و آزادیهای مردم بودند و از دیرباز هم در جهت ترویج و تبیین حقوق ملت و آزادیها تلاش داشتند و هم در حوزه اجرا در مسئولیتهای مختلف در این حوزه ورود میکردند.