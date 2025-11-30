انجمن حمایت از زندانیان شهرستان ری، با ارسال لوح قدردانی رسمی، از اقدام نیکوکارانه محسن چاوشی در آزادی ۵۰ زندانی نیازمند از طریق پرداخت مبلغ ۲۵ میلیارد ریال قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این نهاد با صدور لوح قدردانی از محسن چاوشی به پاس کمک مالی مؤثرش در آزادی زندانیان قدردانی کرد.

بر اساس این تقدیرنامه، با واریز مبلغ ۲۵ میلیارد ریال (معادل ۲.۵ میلیارد تومان) از سوی این هنرمند نام‌آشنا، امکان آزادی ۵۰ نفر از زندانیان که به دلیل عدم توانایی مالی در پرداخت دیه یا بدهی‌های قانونی در بازداشت به سر می‌بردند، فراهم شد و آنان به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند.

در متن این لوح قدردانی که به امضای محسن حسن‌پور، مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان مرکز رسیده، با اشاره به اهمیت والای یاری رسانی به خانواده‌های زندانیان آمده است: ان‌شاءالله این اقدام شایسته مورد قبول مرضی خداوند تبارک و تعالی قرار گرفته و سلامتی و توفیقات روزافزون شما را از درگاه ایزد منان خواستاریم.

محسن حسن پور مدیرعامل انجمن افزود: این گونه اقدامات انسان‌دوستانه نه تنها باعث نجات زندانیان و خانواده‌های آنان از شرایط دشوار می‌شود، بلکه گامی مهم در جهت ترویج فرهنگ گذشت و همدلی در جامعه است. از درگاه خداوند متعال برای آقای چاوشی آرزوی سلامتی و توفیق داریم.

گفتنی است این اقدام محسن چاوشی، نمونه‌ای بارز از مسؤولیت‌پذیری اجتماعی چهره‌های شناخته‌شده و تأثیر مستقیم آن در حل معضلات اجتماعی است.