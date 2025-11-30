به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ حسین بیت سیاح گفت: در پی وقوع یک فقره تیراندازی در سطح حوزه استحفاظی و با توجه به حساسیت موضوع مراتب به صورت ویژه در دستور کار پلیس اطلاعات این فرماندهی قرار گرفت.

وی افزود: در همین ارتباط با انجام اقدامات فنی و پلیسی و با جمع آوری مدارک و مستندات میدانی ۲ نفر عامل تیراندازی شناسایی و پس از هماهنگی با مرجع قضائی در مخفیگاهشان دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی دشت ازادگان با اشاره به اینکه در بازرسی از مخفیگاه متهمان تعداد ۲ قبضه سلاح شکاری کشف شد، بیان کرد: متهمان در تحقیقات پلیس به جرم خود اعتراف و جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی اعزام و معرفی شدند.