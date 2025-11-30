پخش زنده فوتبال منچستریونایتد و کریستال پالاس و پخش زنده بسکتبال ایران و عراق از شبکه ورزش سیما تقدیم علاقه‌مندان این دو رشته ورزشی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه ورزش در چارچوب هفته سیزدهم لیگ برتر انگلیس، امروز از ساعت ۱۵:۳۰ دیدار بین دو تیم منچستریونایتد و کریستال پالاس را به صورت مستقیم پخش می‌کند.

شبکه ورزش در جریان رقابت‌های لیگ برتر انگلیس ۲۶_۲۰۲۵، امروز یکشنبه ۹ آذر از ساعت ۱۵:۳۰ جدال بین تیم‌های منچستریونایتد و کریستال پالاس را با گزارشگری حسین اسماعیلی و به صورت زنده پخش می‌کند.

منچستریونایتد در شرایطی مقابل کریستال پالاس قرار می‌گیرد که عملکرد این تیم در تقابل‌های اخیر با حریف لندنی به‌شدت ناامیدکننده بوده است.

منچستر یونایتد در چهار دیدار گذشته خود مقابل کریستال پالاس حتی یک گل هم به ثمر نرسانده است و این موضوع فشار زیادی را بر این تیم وارد کرده است.

این آمار عجیب در حالی مطرح می‌شود که منچستریونایتد برای بازگشت به جمع مدعیان لیگ برتر نیاز فوری به امتیاز کامل این مسابقه دارد.

پخش زنده بسکتبال ایران و عراق

شبکه ورزش دیدار برگشت تیم‌های ملی بسکتبال ایران و عراق را در چارچوب رقابت‌های انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ امروز از ساعت ۱۷:۳۰ به صورت مستقیم پخش می‌کند.

دیدار برگشت تیم‌های ملی بسکتبال ایران و عراق در چارچوب رقابت‌های انتخابی جام جهانی، امروز یکشنبه ۹ آذر از ساعت ۱۷:۳۰ با گزارشگری ابوذر مارکولایی و به صورت روی آنتن شبکه ورزش پخش خواهد شد.

ایران در اولین مسابقه انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ مقابل عراق که در روز پنجشنبه ۶ آذر برگزار شد، با نتیجه ۹۴ بر ۶۸ پیروز شده بود.

امروز بازی برگشت را مقابل این تیم برگزار می‌کند.

هر دو بازی رفت و برگشت دو تیم به میزبانی بیروت است.

جام جهانی بسکتبال ۲۰۲۷، که برای نخستین بار در تاریخ در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) برگزار می‌شود، رویدادی تاریخی خواهد بود.