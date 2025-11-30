به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مراسم اختتامیه هفتمین جشنواره شکرانه انار عقدا با حضور فرماندار اردکان، معاون امور عمرانی فرمانداری، بخشدار و شهردار عقدا، معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، رئیس اداره میراث فرهنگی اردکان، جمعی از مسئولان و با استقبال گسترده و بی نظیر مردم در شهر تاریخی عقدا برگزار شد.

این جشنواره به مدت سه روز با اجرای ویژه‌برنامه‌های شاد و فرهنگی ادامه داشت و همزمان، غرفه‌های صنایع‌دستی، مشاغل خانگی، سوغات و عرضه مستقیم انار و محصولات وابسته به آن توسط کشاورزان عقدایی برپا بود.

در ویژه‌برنامه اختتامیه، احمد شفیع‌زاده، فرماندار اردکان، با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری و کشاورزی عقدا، وجود اقامتگاه‌های بوم‌گردی و آثار تاریخی این شهر را فرصتی مهم برای توسعه گردشگری دانست و ابراز امیدواری کرد این روند در آینده تداوم یابد.

وی همچنین با اشاره به برگزاری رویداد‌های شاخص شهرستان، از جمله جشنواره خرمای حاجی‌آباد، جشنواره زردک و جشنواره پسته، گفت استمرار این برنامه‌ها می‌تواند نقش مهمی در تقویت گردشگری و معرفی بهتر ظرفیت‌های شهرستان داشته باشد.

در ابتدای جشنواره نیز مسئولان با حضور در غرفه‌ها، در جریان وضعیت فروش، بازاریابی و سایر فعالیت‌ها قرار گرفتند.