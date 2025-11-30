به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مدیر مجتمع فلات مرکزی ایران در این نشست گفت: در راستای ارتقای فرهنگ کتاب و کتابخوانی، با همکاری روابط عمومی مجتمع، از ابتدای امسال نشست‌های کتابخوانی به صورت ماهیانه و مستمر در مجموعه برگزار شده و با استقبال خوب همکاران همراه بوده است.

رحیمی وی افزود: در کنار این نشست‌ها، از افراد باسابقه و باتجربه در حوزه مطالعه و کتابخوانی نیز دعوت می‌کنیم تا با همراهی رئیس کتابخانه عمومی و همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، کتاب‌هایی متناسب با روحیه و شرایط همکاران معرفی و نقد و بررسی شود.

رحیمی ادامه داد: این کتاب‌ها حاصل تجربه و مطالعه مهمانان این نشست‌ها بوده و می‌تواند مسیر تازه‌ای از آگاهی و دانایی پیش‌روی کارکنان قرار دهد.

او با اشاره به اهدای کتاب در برخی نشست‌ها اظهار داشت: گاهی تعدادی کتاب نیز به عنوان هدیه به همکاران اهدا می‌شود تا بتوانیم در تقویت فرهنگ کتابخانه‌ای و توسعه سرمایه‌های فرهنگی مجتمع نقش مؤثرتری ایفا کنیم.

مدیر مجتمع ادامه داد: بدون شک تأثیر این حرکت فرهنگی، چه در محیط خانواده و چه در زندگی شخصی همکاران، در آینده به‌طور محسوس قابل مشاهده خواهد بود.

در پایان نشست از الهام آقایی رییس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان بافق تجلیل شد.