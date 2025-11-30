برگزاری کافه دانایی در مجتمع فلات مرکزی ایران
هفتمین نشست کتابخوانی کارکنان مجتمع مجتمع فلات مرکزی ایران در قالب برنامه فرهنگی کافه دانایی در بافق برگزار شد.
مدیر مجتمع فلات مرکزی ایران در این نشست گفت: در راستای ارتقای فرهنگ کتاب و کتابخوانی، با همکاری روابط عمومی مجتمع، از ابتدای امسال نشستهای کتابخوانی به صورت ماهیانه و مستمر در مجموعه برگزار شده و با استقبال خوب همکاران همراه بوده است.
رحیمی وی افزود: در کنار این نشستها، از افراد باسابقه و باتجربه در حوزه مطالعه و کتابخوانی نیز دعوت میکنیم تا با همراهی رئیس کتابخانه عمومی و همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، کتابهایی متناسب با روحیه و شرایط همکاران معرفی و نقد و بررسی شود.
رحیمی ادامه داد: این کتابها حاصل تجربه و مطالعه مهمانان این نشستها بوده و میتواند مسیر تازهای از آگاهی و دانایی پیشروی کارکنان قرار دهد.
او با اشاره به اهدای کتاب در برخی نشستها اظهار داشت: گاهی تعدادی کتاب نیز به عنوان هدیه به همکاران اهدا میشود تا بتوانیم در تقویت فرهنگ کتابخانهای و توسعه سرمایههای فرهنگی مجتمع نقش مؤثرتری ایفا کنیم.
مدیر مجتمع ادامه داد: بدون شک تأثیر این حرکت فرهنگی، چه در محیط خانواده و چه در زندگی شخصی همکاران، در آینده بهطور محسوس قابل مشاهده خواهد بود.
در پایان نشست از الهام آقایی رییس اداره کتابخانههای عمومی شهرستان بافق تجلیل شد.