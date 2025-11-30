پخش زنده
اداره کل هواشناسی خوزستان نسبت به تقویت سامانه بارشی، وقوع تندباد، مه و کاهش دید افقی در استان هشدار سطح زرد صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، براساس هشدار سطح زرد اداره کل هواشناسی خوزستان؛ از اوایل وقت روز دوشنبه ۱۰ آذرماه در مناطق شمالی، شمال شرقی، شرقی، مرکزی، غربی و به ویژه ارتفاعات و در بقیه مناطق بصورت نقطهای شاهد رگبار و رعدوبرق، وزش باد متوسط به همراه تندبادهای لحظهای و وقوع پدیده مه یا مه رقیق و کاهش دید افقی خواهیم بود.
براساس هشدار اداره کل هواشناسی استان، این پدیدههای جوی تا اواخر وقت چهارشنبه ۱۲ آذرماه در استان قابل انتظار است و احتمال لغزندگی جاده ها، احتمال آبگرفتگی محدود معابر، احتمال جاری شدن روان آب، احتمال برخاستن گردو غبار موقتی و محلی و کاهش دید افقی، اختلال در سفرهای بین شهری، سقوط اشیا، آسیب به سازههای سبک، احتمال خسارت به سازههای موقت از جمله؛ بنرها، داربستها و تابلوهای تبلیغاتی و احتمال شکستن درختان کهنسال، احتمال تاخیر در پرواز و احتمال خسارت به محصولات و ماشین آلات کشاورزی پیش بینی میشود.
توصیه میشود تمهیدات لازم جهت کاهش خسارات احتمالی ناشی از وزش باد و گرد و غبار بکار گرفته شود و عدم توقف در بستر و حاشیه رودخانه ها، احتیاط در عبور از حاشیه رودخانهها و مسیلها، آمادگی دستگاههای اجرایی و امدادی و پاکسازی دهانه پلها، لایروبی کانالها و آبروها، پرهیز از سفرهای غیر ضروری، سقوط اشیا، آسیب به سازههای سبک، اجتناب از پارک خودرو در کنار درختان فرسوده و ساختمانهای نیمه کاره و انتقال محصولات کشاورزی به انبارهای استاندارد و احتیاط در رانندگی در دستور کار قرار گیرد.