به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: هم اکنون در مراکز درمانی استان به ویژه بیمارستان کودکان امام حسین (ع) با روند افزایشی بستری بیماران مبتلا به آنفلو آنزا مواجه هستیم به طوری که تست ۳۵ تا ۴۰ درصد از بیماران به این ویروس مثبت اعلام شده است.

حمید گله‌داری افزود: علائم آنفلوآنزا شبیه سرماخوردگی معمولی است، اما با ضعف شدید، درد عضلانی گسترده و تب بالا آغاز می‌شود.

وی با اشاره به اینکه مردم در این ایام به منظور شیوع ویروس آنفلوآنزا از ماسک استفاده کنند، گفت: واکسن آنفلوآنزا در داروخانه‌های شهر موجود است و در مراکز بهداشتی ما نیز به شکل رایگان برای گروه‌های پرخطر شامل زنان باردار، سالمندان، کودکان و بیماران قلبی-ریوی در دسترس قرار دارد.

حمید گله داری به بیماران هشدار داد: از مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک و به‌ویژه کورتون پرهیز کنید.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان افزود: بیماران باید حداقل پنج تا هفت روز در منزل استراحت کنند و اگر دانش‌آموز هستند، والدین و مدیران مدارس به هیچ عنوان اصرار نکنند که سر کلاس حاضر شوند؛ چون قدرت انتقال این ویروس بسیار بالاست.

گله‌داری با بیان اینکه سویه قالب فعلی آنفلوآنزای نوع A با سرعت انتقال بسیار بالا است، پیش‌بینی کرد: این موج احتمالاً تا یکی دو ماه آینده ادامه خواهد داشت و ممکن است پنج تا ده درصد جمعیت استان درگیر شوند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان افزود: بیشترین موارد ابتلا در دو گروه کودکان زیر ۱۰ سال و سالمندان بالای ۶۰ سال مشاهده شده است.

ویروس آنفلوآنزا معمولاً به سه نوع A، B و C تقسیم‌بندی می‌شوند که نوع A و B باعث بروز اپیدمی‌های فصلی می‌شوند.

این بیماری با علائمی ناگهانی از جمله تب بالا، لرز، سردرد، درد‌های عضلانی، خستگی شدید، سرفه خشک و گلودرد بروز می‌کند.

آنفلوآنزا از طریق قطرات تنفسی و تماس با سطوح آلوده به سرعت منتقل می‌شود و می‌تواند منجر به عوارض جدی مانند ذات‌الریه شود، این بیماری به‌ویژه برای گروه‌های پرخطر شامل کودکان، سالمندان، زنان باردار و افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای تهدیدکننده است.