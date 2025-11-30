واردات ۳۱ هزار خودرو از ابتدای سال
معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صمت گفت: از ابتدای سال ۳۱ هزار خودروی وارداتی از گمرکات ترخیص شده است و برای بیش از ۳۰ هزار خودرو ثبت سفارش داریم.
سیدحامد عاملی در گفت و گو با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما
؛ افزود: برای ۷۵ هزار خودروی دیگر نیز درخواست ثبت سفارش شده است و با نظام تعرفهای جدید تلاش شده تا قیمت خودروهای اقتصادی افزایش نیابد.
وی افزود: در قانون بودجه امسال، الزام شده بود که برای واردات خودرو منابعی اختصاص یابد و بخشی از منابع باید از تعرفه واردات همین خودروها تامین میشد، در تعرفههای جدید برای خودروهای اقتصادی، تعرفه پایین در نظر گرفته شد تا با قیمت کمتری در بازار عرضه شوند.
عاملی گفت: برای واردات خودروهای خاص، دولت تعرفه بالا تعیین کرد تا درآمدهای دولت محقق شود، تعرفه خودروهای مونتاژی هم براساس میزان ساخت داخل آنها تعیین شده است، خودروهای مونتاژی با عمق داخلی سازی کمتر از ۵۰ درصد، باید به سمت افزایش عمق داخلی سازی بروند.
معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صمت با اشاره به تولید خودروهای هیبریدی و برقی گفت: اخیرا سند سوخت خودروسازان تدوین و ابلاغ شد که براساس آن برنامه ریزی شده تا ظرف ۳ سال آینده، ۳۰ درصد از سبد محصولات تولید داخل را خودروهای هیبریدی و برقی تشکیل دهند.
وی افزود: خودروسازان باید هر سال در مصرف سوخت خودروهای تولیدی اصلاحاتی را داشته باشند و به سمت تولید خودروهای هیبریدی و برقی حرکت کنند.