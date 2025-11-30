به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رضایی مدیرکل آموزش و پرورش استان گفت: پژوهش به عنوان زیرساخت اصلی توسعه علمی، نقش مهمی در تصمیم‌سازی و تقویت خلاقیت دارد و به همین دلیل توجه ویژه‌ای در آموزش و پرورش به آن می‌شود.

وی افزود: برنامه‌های متعددی برای نهادینه‌سازی پژوهش در مدارس اجرا می‌کنیم؛ از جمله اقدام‌پژوهی ویژه معلمان، ثبت رساله‌های دکتری و حمایت از دانش‌آموزان پژوهنده. هدف ما این است که روحیه پژوهش و خلاقیت را در محیط‌های آموزشی تقویت کنیم.

در ادامه این مراسم رحمانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به نام‌گذاری ۲۵ آذر به عنوان روز پژوهش گفت: به استان‌ها اختیار داده شده که از ابتدای آذرماه برنامه‌های مرتبط را اجرا کنند. بر همین اساس در کارگروه استانی این هفته به عنوان هفته پژوهش نام‌گذاری شد.

استاندار افزود: یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی، میزان سهم پژوهش در کشورهاست و ما در این زمینه فاصله زیادی داریم. برای جبران این فاصله باید تلاش بیشتری صورت گیرد و موضوع پژوهش در مدارس جدی گرفته شود.

رحمانی تأکید کرد: تا زمانی که تحرک اساسی در حوزه پژوهش ایجاد نشود، نمی‌توان انتظار شتاب در پیشرفت علمی را داشت. نام‌گذاری روز پژوهش با هدف ترویج فرهنگ پژوهش و قدردانی از پژوهشگران برتر انجام شده است.

وی در پایان گفت: فضای مدارس باید به گونه‌ای باشد که دانش‌آموزان بتوانند در کنار آموزش، فعالیت‌های پژوهشی را نیز دنبال کنند.