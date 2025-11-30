فرمانده سپاه کربلای مازندران در همایش بزرگ بسیجیان شهرستان محمودآباد، بسیج را ستون اصلی اقتدار ملی و ادامه‌دهنده راه فاطمی دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سردار محمدرضا موحد در این مراسم که با حضور پرشور بسیجیان محمودآباد برگزار شد، با گرامیداشت هفته بسیج گفت: اقتدار ملی ایران در گرو پیوند ایمان فاطمی، خون شهدا و حضور فعال مردم شکل می‌گیرد.

وی افزود: بسیج بیش از یک سازمان نظامی، یک فرهنگ است و هر کسی که این فرهنگ را بپذیرد، بسیجی است. جمله تاریخی امام خمینی(ره) که فرمودند "افتخار می‌کنم که بسیجی‌ام" به تنهایی جایگاه رفیع این نهاد را نشان می‌دهد.

فرمانده سپاه کربلای مازندران با هشدار به طرح‌های دشمن برای هدفگیری باورهای جوانان، گفت: هر بسیجی باید در مسجد، دانشگاه، محله و فضای مجازی چراغ روشنگری باشد تا راه شهدا و مسیر ولایت تداوم یابد.

سردار موحد در ادامه، حضور گسترده مردم مازندران در عرصه‌های مختلف از دفاع مقدس تا مدیریت سیل، زلزله و کرونا را نمونه‌ای عینی از قدرت واقعی ملت برشمرد و افزود: هرجا مردم حضور داشتند، دشمن عقب نشست. رمز پیروزی، حضور آگاهانه، ایمان و عمل جهادی مردم است.