به گزارش خبرگزاری صداوسیما، با توجه به اینکه صدور تولیدات هر استان نقش بسزایی در توسعه اقتصادی استانی دارد و درج آن در شاخص‌های آماری از اهمیت قابل‌توجهی برخوردار است و از آنجا که در تکمیل اظهارنامه گمرک درج استان محل تولید محصول الزامی نیست و بخشی از صادرات استان‌ها نیز، از سایر گمرکات انجام می‌شود؛ الزامی-شدن درج محل تولید در اظهارنامه، آمار دقیق‌تری از صادرات استان‌ها به دست می‌دهد که دقت این آمار در تصمیم‌گیری‌ها، تأثیرگذار است.