پخش زنده
امروز: -
معاون ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان خوزستان گفت: ۸ طرح ملی ورزش بانوان در استان در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سکینه ناصری مقدم با اعلام این خبر افزود: طرح ورزشی «دا» ویژه بانوان و دختران روستایی، طرح «ارتقا و سلامت مادران باردار»، طرح «گامهای امید با نیروی ورزش» ویژه زنان زندانی، طرح «توسعه تندرستی» ویژه بانوان سرپرست خانواده، طرح «ورزشهای تطبیقی بانوان بالای ۶۰ سال»، طرح ملی «عدالت ورزشی عدالت ورزشی» ویژه زنان مناطق کم برخوردار و حاشیه نشین شهری، برنامه ملی «کودکان فعال، آینده سالم» ویژه دختران ۶ تا ۱۲ سال و برنامه ملی «گل گشت ورزشی» با هدف طبیعت گردی مسئولانه برای ارتقا تندرستی و حفظ محیط زیست، ۸ طرح ملی هستند که در استان خوزستان در حال اجرا هستند.
وی ادامه داد: سال گذشته ۴ طرح ملی را به شکل موفقت آمیز اجرا کردیم که ۳ هزار نفر در این ۴ طرح ملی برای استان خوزستان شرکت کردند، ولی طبق برش استانی توسط معاونت بانوان وزارت ورزش و جوانان پیشبینی میشود ۵۰ هزار نفر در ۸ طرح عنوان شده مشارکت داشته باشند.
معاون ورزش بانوان اداره کل ورزش و جوانان خوزستان از مشارکت هیاتهای ورزشی و ادارات ورزش و جوانان شهرستانها در اجرای این طرحها خبر داد و عنوان کرد: هیاتهای ورزشی استان و شهرستانها و نیز ادارات ورزش و جوانان شهرستانها به عنوان متولیان اجرای این طرحها همکاری دارند و در جهت توسعه ارتقا و توسعه ورزش بانوان برای تمان ردههای سنی این هشت طرح ملی اجرا میشوند.