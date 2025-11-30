به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،مدیر حفظ آثار ناحیه مقاومت بسیج نیشابور گفت: این کتاب به همت محمدرضا دهنوی، رمضانعلی خلیل‌زاده و حسن دهقان گردآوری شده و شامل ۸۰ خاطره مستند و شفاهی از رزمندگان و مبارزان نیشابوری در دوران دفاع مقدس است؛ خاطراتی که بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی دیار سلسله‌الذهب را روایت می‌کند.

محمدرضا دهنوی با بیان اینکه گردآوری خاطرات نیازمند «دقت، صبر و ارتباط قلبی با راویان» است، گفت: این کتاب حاصل چند سال تلاش گفت‌و‌گو با رزمندگان، خانواده شهدا و همرزمان است.

دهنوی ادامه داد: جلد اول «روایت روایان» در تیراژ ۵۰۰ نسخه منتشر شده است و استقبال از آن می‌تواند مسیر را برای ادامه کار هموارتر کند.

این راوی دفاع مقدس با اشاره به اینکه گردآوری خاطرات ادامه دارد، گفت: جلد‌های دوم، سوم و حتی جلد‌های بعدی نیز در حال آماده‌سازی هستند و امیدواریم بتوانیم مجموعه‌ای کامل از خاطرات رزمندگان نیشابور را برای آیندگان ثبت کنیم.

وی با اشاره به سابقه پربار نیشابور در حوزه ثبت تاریخ شفاهی دفاع مقدس گفت: تا امروز بیش از ۵۰ عنوان کتاب درباره شهدای شهرستان نیشابور و خاطرات رزمندگان منتشر شده است.