رونمایی از کتاب «روایت راویان» در نیشابور
جلد نخست کتاب «روایت روایان» حاصل جمعآوری میدانی و بازخوانی ۸۰ خاطره از دلیرمردان نیشابور رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
،مدیر حفظ آثار ناحیه مقاومت بسیج نیشابور گفت: این کتاب به همت محمدرضا دهنوی، رمضانعلی خلیلزاده و حسن دهقان گردآوری شده و شامل ۸۰ خاطره مستند و شفاهی از رزمندگان و مبارزان نیشابوری در دوران دفاع مقدس است؛ خاطراتی که بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی دیار سلسلهالذهب را روایت میکند.
محمدرضا دهنوی با بیان اینکه گردآوری خاطرات نیازمند «دقت، صبر و ارتباط قلبی با راویان» است، گفت: این کتاب حاصل چند سال تلاش گفتوگو با رزمندگان، خانواده شهدا و همرزمان است.
دهنوی ادامه داد: جلد اول «روایت روایان» در تیراژ ۵۰۰ نسخه منتشر شده است و استقبال از آن میتواند مسیر را برای ادامه کار هموارتر کند.
این راوی دفاع مقدس با اشاره به اینکه گردآوری خاطرات ادامه دارد، گفت: جلدهای دوم، سوم و حتی جلدهای بعدی نیز در حال آمادهسازی هستند و امیدواریم بتوانیم مجموعهای کامل از خاطرات رزمندگان نیشابور را برای آیندگان ثبت کنیم.
وی با اشاره به سابقه پربار نیشابور در حوزه ثبت تاریخ شفاهی دفاع مقدس گفت: تا امروز بیش از ۵۰ عنوان کتاب درباره شهدای شهرستان نیشابور و خاطرات رزمندگان منتشر شده است.