هجدهمین جشنواره ملی تئاتر رضوی به‌ منظور گرامیداشت شخصیت حضرت علی بن موسی الرضا (ع) و توسعه فرهنگ تئاتر مذهبی با حمایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،نعمت اله پایان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی گفت:هجدهمین جشنواره ملی تئاتر رضوی که به‌ عنوان یکی از مهمترین رویداد‌های فرهنگی کشور شناخته می‌شود در تاریخ ۱۲ آبان ۱۴۰۴ با انتشار فراخوان رسمی فعالیت خود را آغاز کرده و تا تاریخ ۱۰ دی ۱۴۰۴ آثار نمایشی را از هنرمندان تئاتر سراسر کشور پذیرا خواهد بود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی افزود: جشنواره ملی تئاتر رضوی همواره فرصتی ارزشمند برای نمایش آثار فاخر هنری با محوریت فرهنگ رضوی و معرفی آموزه‌های امام علی بن موسی الرضا (ع) به مردم و به‌ویژه جوانان کشور بوده است و این جشنواره زمینه‌ای مناسب برای رشد و شکوفایی هنرمندان تئاتر در سطح ملی فراهم می‌آورد و تبریز در سال ۱۴۰۵ میزبان اختتامیه این رویداد فرهنگی خواهد بود.

وی افزود:در این دوره برنامه‌ریزی‌ها بر اساس آمایش فرهنگی گروه‌های تئاتری استان و شناسایی استعداد‌های نو در شهرستان‌ها انجام شده است.

وی گفت:از ظرفیت سالن‌های بازسازی‌شده در تبریز و دیگر شهر‌ها بهره‌برداری خواهیم کرد و کارگاه‌ها و نشست‌های تخصصی با حضور کارگردانان برجسته کشور برگزار می‌شود.

پایان ادامه داد: جشنواره ملی تئاتر رضوی امسال دارای بسته فرهنگی و تبلیغاتی یکپارچه با شعار ایران، امام رضا (ع) است که در شبکه‌های استانی، ملی و فضای مجازی منتشر می‌شود.

وی اضافه کرد: برگزاری جشنواره‌های خیابانی و مردمی نیز برای ارتباط نزدیکتر میان هنرمندان و مردم در دستور کار قرار دارد.

پایان خاطرنشان کرد: این جشنواره نه یک رخداد مقطعی، بلکه بخشی از دیپلماسی فرهنگی استان در عصر دولت مردمی است.

وی اضافه کرد: با توجه به رویکرد ویژه جشنواره در ترویج فرهنگ اسلامی و رضوی امید است آثار منتخب امسال بتوانند گامی موثر در معرفی ابعاد مختلف سیره‌ی امام رضا (ع) و آموزه‌های ایشان در قالب تئاتر بردارند.

پایان تصریح کرد: اختتامیه هجدهمین جشنواره ملی تئاتر رضوی در تبریز برگزار خواهد شد و هنرمندان و علاقمندان می‌توانند آثار خود را تا ۱۰ دی ۱۴۰۴ به نشانی: تبریز، خیابان امام خمینی (ره)، نرسیده به چهارراه آبرسان، خانه فرهنگ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی – کد پستی: ۵۱۵۴۹۹۳۱۱۲ ارسال و یا با شماره ۰۴۱-۳۳۳۵۲۲۸۱ تماس حاصل نمایند.