به همت اداره محیط زیست شهرستان چایپاره پنج قطعه پرنده در طبیعت رهاسازی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ به گفته رئیس ادارهی محیط زیست شهرستان چایپاره پنج قطعه پرنده در طبیعت این شهرستان رهاسازی شدند.
باقر مهر علیلو افزود : این پرندهها شامل سه قطعه کبک و دو قطعه سهره بودند که آزاد شدند.
وی گفت:این پرندهها که دچار بیماری شده و زنده گیری شده بودند اما طبیعت دوستان چایپاره ای به ادارهی محیط زیست تحویل داده شدند.
این پرندگان پس از تیمار و احیای سلامتی در طبیعت و محل زیست طبیعی رهاسازی شدند.