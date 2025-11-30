به همت اداره‌ محیط زیست شهرستان چایپاره پنج قطعه پرنده‌ در طبیعت رهاسازی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ به گفته‌ رئیس اداره‌ی محیط زیست شهرستان چایپاره پنج قطعه پرنده در طبیعت این شهرستان رهاسازی شدند.

باقر مهر علیلو افزود : این پرنده‌ها شامل سه قطعه کبک و دو قطعه سهره بودند که آزاد شدند.

وی گفت:این پرنده‌ها که دچار بیماری شده و زنده گیری شده بودند اما طبیعت دوستان چایپاره ای به اداره‌ی محیط زیست تحویل داده شدند.

این پرندگان پس از تیمار و احیای سلامتی در طبیعت و محل زیست طبیعی رهاسازی شدند.