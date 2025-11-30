پخش زنده
در حفاظت از پارک ملی گلستان و دیگر پارکهای ملی، گروههای مردمی از استانها و اقوام مختلف، همراه و همدلند و این همدلی، حفاظت مشارکتی را زیباتر میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ پارک ملی گلستان یا جنگل گلستان در سه استان گلستان، خراسان شمالی و سمنان گسترده شده است.
پارک ملی گلستان یکی از ذخیره گاهایی زیست کره زمین ثبت شده و به عنوان جنگلهای هیرکانی تنها جنگلهایی که میلیونها سال قدمت دارند ثبت جهانی شده و از اهمیت خاصی برخوردارند.
این پارک از سمت غرب به شهر گالیکش و روستای تنگراه و از سمت شرق به روستای رباط قرهبیل و شهر بجنورد منتهی میشود.
پارک ملی گلستان در نزدیکی مناطق حفاظت شدهی پارک ملی سالوک، منطقه حفاظتشده ساریگل و پناهگاه حیاتوحش میاندشت که در خراسانهای رضوی و شمالی واقع هستند، قرار دارد.