به گزارش خبرگزاری صدا وسیما استان همدان، در این اطلاعیه آمده است: بنابر مصوبه کارگروه مدیریت بحران استان، با توجه به اعلام دانشگاه علوم پزشکی همدان مبنی بر افزایش موارد ابتلا و گسترش شیوع آنفلوآنزا در روز‌های اخیر، تمامی مقاطع تحصیلی مدارس و دانشگاه‌ها در استان تا آخر هفته غیرحضوری شد.

در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: آموزش‌ها در این مدت از طریق مجازی و برای دانش آموزان در بستر شاد انجام می‌شود.

مدارس استان همدان شنبه و یکشنبه غیرحضوری بود و همچنین سه شنبه و چهارشنبه هفته گذشته نیز به دلیل ابتلا به آنفلوآنزا به صورت مجازی برگزار شد.

گفتنی است همه ادارات باز هستند و خدمات دهی به شهروندان انجام می‌شود.