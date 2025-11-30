پخش زنده
روابط عمومی استانداری همدان اعلام کرد: همه مدارس و دانشگاههای استان همدان تا آخر هفته غیرحضوری برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما استان همدان، در این اطلاعیه آمده است: بنابر مصوبه کارگروه مدیریت بحران استان، با توجه به اعلام دانشگاه علوم پزشکی همدان مبنی بر افزایش موارد ابتلا و گسترش شیوع آنفلوآنزا در روزهای اخیر، تمامی مقاطع تحصیلی مدارس و دانشگاهها در استان تا آخر هفته غیرحضوری شد.
در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: آموزشها در این مدت از طریق مجازی و برای دانش آموزان در بستر شاد انجام میشود.
مدارس استان همدان شنبه و یکشنبه غیرحضوری بود و همچنین سه شنبه و چهارشنبه هفته گذشته نیز به دلیل ابتلا به آنفلوآنزا به صورت مجازی برگزار شد.
گفتنی است همه ادارات باز هستند و خدمات دهی به شهروندان انجام میشود.