به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ فرمانده پایگاه دریایی بوشهر در صبحگاه این ینرو به مناسبت هفت آذر روز نیروی دریایی ارتش با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عملیات غرورآفرین مروارید گفت:، زیرا در زمانی که آبادان در محاصره کامل زمینی قرار داشت، تنها مسیر جلوگیری از سقوط کامل شهر، رودخانه بهمنشیر و راه دریایی بود رژیم بعث هم قصد داشت محاصره را از سمت دریا تکمیل کند؛ اما با پیروزی در عملیات مروارید، این توطئه خنثی شد و شکست حصر آبادان رقم خورد.

دریا دار درخوران افزود: در این عملیات، بزرگ‌ترین نبرد دریایی خلیج‌فارس شکل گرفت و ۸۰ درصد نیروی دریایی رژیم بعث از بین رفت و تا پایان جنگ نتوانست اقدامی انجام دهد. عراق قصد داشت با تسلط بر شمال خلیج‌فارس مانع از ورود ۹۸ درصد واردات و صادرات کشور شود؛ درحالی‌که پس از عملیات مروارید، تا پایان دفاع مقدس بیش از ۱۰ هزار کشتی در بندر امام تخلیه شدند و ۳۰۰ میلیون تن کالای پشتیبانی جنگ و نیاز‌های مردم از این مسیر وارد کشور شد.

وی اضافه کرد: همچنین دو پایانه اصلی صادرات نفت عراق در خلیج‌فارس یعنی «البکر» و «الامیه» در این عملیات به‌طور کامل از کار افتادند و تا سال‌ها پس از جنگ نیز قابل بهره‌برداری نبودند.

فرمانده پایگاه دریایی بوشهربیان کرد: نیروی دریایی در تمامی عملیات‌های دفاع مقدس نقشی مؤثر داشت؛ زیرا اغلب عملیات‌ها عبور از رودخانه‌های کارون، اروند و کرخه را در بر می‌گرفت تنها در عملیات والفجر ۸، بیش از ۳۰۰ سورت انتقال نیرو با پاورکرافت‌های دریایی انجام شد در مدت جنگ نیز در بیش از هزار و ۵۰۰ عملیات کوچک و بزرگ در کنار سایر نیرو‌های مسلح حضور مؤثر داشتیم.

دریا دار درخوران عنوان کرد: پس از پایان جنگ، نیروی دریایی با هدف ایجاد قدرت دریایی پایدار، توسعه مؤلفه‌های قدرت در دریا را آغاز کردو هم اکنون جمهوری اسلامی ایران، همراه با نیروی دریایی سپاه، در شمار نیرو‌های مقتدر دریایی جهان قرار گرفته است.

وی اظهار داشت: یکی از مؤلفه‌های قدرت، «ماندگاری در دریا» و «اقیانوس‌پیمایی» است. نیروی دریایی ارتش با اعزام ناوگروه‌های متعدد، از جمله ناوگروه ۷۶ در اقیانوس اطلس و ناوگروه ۸۶ در سفر دور دنیا، توان ماندگاری چهار تا هشت ماهه در دریا را تثبیت کرده است هم‌اکنون نیز دو ناوگروه در آب‌های آزاد مستقر هستند و از خطوط کشتیرانی کشور حفاظت می‌کنند.

فرمانده پایگاه دریایی با اشاره به اینکه تاکنون ۴۹۹۰ کشتی اسکورت شده و ۲۹۴ درگیری با دزدان دریایی با موفقیت کامل به پایان رسیده است گفت: در ساخت شناور‌های جنگی نیز امروز در شرایط بسیار مطلوب قرار داریم اگر ساخت نخستین ناوشکن «جماران» ده سال طول کشید، اکنون سالانه چندین شناور رزمی توسط نیرو‌های بومی کشور طراحی و ساخته و به سازمان رزم اضافه می‌شود؛ که ناوچه‌های موشک‌انداز پیکان، جونقان، درکش و ناوشکن‌های جماران، دماوند، دنا، سهند، دیمان، زاگرس از آن جمله است.

دریا دار درخوران افزود:در بخش ساخت زیرسطحی نیز جمهوری اسلامی ایران در زمره معدود کشور‌های دارای فناوری ساخت زیردریایی قرار گرفته زیردریایی‌های کلاس «فاتح» نماد این توانمندی هستند و به‌زودی مطابق فرمایشات فرمانده معظم کل قوا، تسلط زیرسطحی بر خلیج‌فارس به سطح کامل‌تری خواهد رسید.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه بوشهرهم گفت: در محاسبات قدرت در جهان، نیروی مسلح یکی از شاخص‌های ممتاز اقتدار ملی است هر کشوری که دارای نیروی مسلح نیرومند در سطح، صف، ستاد و تجهیزات باشد، از مولفه‌های اصلی قدرت ملی برخوردار است و نقش نیروی دریایی در این میان، نقشی حیاتی و تعیین‌کننده است.

آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری افزود:هر فردی که در نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران خدمت می‌کند، خود یک مولفه قدرت برای نظام اسلامی به شمار می‌رود افتخار نیرو‌های مسلح ما این است که وجودشان حامل قدرت، ثبات و امنیت برای کشور است.

استاندار بوشهر نیزگفت:هفتم آذر، در تقویم کشور، روز پاسداشت حماسه باشکوه دریادلان نیروی دریایی است؛ روزی که یادآور ایثار و غیرت فرزندان ملت ایران در دفاع و صیانت از مرز‌های آبی این سرزمین به شمار می‌رود.

ارسلان زارع افزود: نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران حافظ حریم آبی کشور است و در دوران دفاع مقدس نقشی تعیین‌کننده ایفا کرد؛ نقشی که امروز نیز در عرصه‌های مختلف همچنان با قدرت و صلابت ادامه دارد و نشان‌دهنده روحیه صلح‌جویی، تعهد و غیرت نیرو‌های دریایی است منشأ این حماسه‌آفرینی‌ها اتکای ارتشیان به ایمان، ایثار و فداکاری است.

وی اضافه کرد: دستاورد‌های نیروی دریایی ارتش در بیش از چهار دهه گذشته، که بخش‌هایی از آن توسط فرمانده محترم پایگاه دریایی ارائه شد، نشان می‌دهد این نیرو به‌عنوان یک نیروی راهبردی، مقتدر و تعیین‌کننده، امروز در سطح منطقه و جهان جایگاه برجسته‌ای دارد.

استاندار بوشهربیان کرد: نیروی دریایی ارتش حافظ منافع راهبردی ایران اسلامی در دریا است و حضور هوشمندانه و مقتدرانه این نیرو در آب‌های فرا‌منطقه‌ای، جلوه‌ای از اقتدار ملت ایران در برابر چشم جهانیان است تکیه نیرو‌های مسلح کشور بر خداوند متعال، همراه با پشتیبانی مردم و عمل به فرمان‌های فرمانده معظم کل قوا، موجب استواری و افتخار آنان شده است.

زارع عنوان کرد:ایران اسلامی با بهره‌مندی از مرز‌های دریایی و خشکی، و با پشتوانه مردم مقاوم خود، در مسیر حفظ اقتدار و توسعه روابط دوستانه مبتنی بر منافع مشترک با همسایگان و کشور‌های جهان گام برمی‌دارد.

در این مراسم پیام فرمانده نیروی دریایی ارتش هم قرائت شد.

در پیام امیر دریادار شهرام ایرانی آمده است: امنیت امروز آب‌های نیلگون خلیج‌فارس مرهون ایمان، شجاعت و بصیرت مردانی است که در طوفان حوادث، پرچم عزت ملت ایران را برافراشته نگه داشتند. نیروی دریایی ارتش در تمام مقاطع تهدید، با اقتدار و دلاوری ایستاده و شهدای والامقامی از دفاع مقدس تا رویارویی با رژیم صهیونیستی تقدیم کرده است؛ زیرا دریا برای ملت ایران میدان ایمان، غیرت و شرف است.

در این مراسم ضمن رژه نیروی‌های مسلح، از خانواده‌های شاهد و ایثارگر، بسیجیان نمونه و کارکنان نمونه پایگاه دریایی بوشهر تجلیل شد.