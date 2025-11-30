استاندار کرمانشاه گفت: امروز مهمترین اولویت کشور حمایت از تولید، اشتغال و تنظیم بازار است و بدون تولید، نه اشتغال شکل می‌گیرد و نه بازار پویا باقی می‌ماند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، با اشاره به شرایط سخت حاکم بر واحدهای تولیدی گفت: تورم، افزایش هزینه‌ها و فشارهای اقتصادی، بار سنگینی را بر تولیدکنندگان تحمیل کرده است.

استاندار کرمانشاه افزود: اگر تولید نباشد، اشتغالی هم وجود نخواهد داشت؛ بازار دچار رکود می‌شود و آثار آن در سفره مردم دیده خواهد شد.

حبیبی عملکرد کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید را مثبت ارزیابی کرد و گفت: این کارگروه مصوبات خوبی داشته و در بسیاری موارد گره‌گشا بوده است اما انتظار ما از دستگاه‌ها بیشتر است.

وی با تأکید بر ضرورت بازگشت حساب‌های مالی واحدهای تولیدی به شبکه بانکی استان گفت: این موضوع باید دوطرفه باشد؛ همان‌طور که انتظار داریم تسهیلات در استان پرداخت شود، گردش مالی واحدهای تولیدی، سرمایه‌گذاری‌ها، کارخانه‌ها و صنایع نیز باید در بانک‌های استان متمرکز باشد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به موضوع بدهی یا قطع خدمات آب، برق و گاز واحدهای تولیدی گفت: مدیران خدمات‌رسان باید با واحدهای تولیدی مدارا کنند؛ مدارا یعنی تقسیم‌بندی، زمان دادن و فرصتی که یک واحد تولیدی بتواند مشکلاتش را حل کند، نه اینکه خدمت‌رسانی کاملاً قطع شود.

وی خاطرنشان کرد: نمی‌توان تصمیمی یک‌طرفه گرفت که تولید آسیب ببیند یا خدمات‌رسانی مختل شود لذا باید یک تصمیم منطقی و کارشناسی اتخاذ شود که منافع هر دو طرف تأمین شود.