پخش زنده
امروز: -
کارشناسان تعزیرات حکومتی گیلان به همراه نمایندگان دیگر دستگاههای اجرایی برای کنترل قیمت کالاهای اساسی و کیفیت خدمات، پایش میدانی خود را در شهرستان آستارا آغاز کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان گفت: با اجرای گسترده طرح نظارت و کنترل بازارهای سراسر استان از ابتدای آذر امسال، اکیپهای مشترک تعزیرات حکومتی استان با همراهی نمایندگان ادارات صمت، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف، پلیس امنیت اقتصادی، دامپزشکی و شبکه بهداشت شهرستان آستارا، نظارت بر قیمت کالاهای اساسی، کیفیت مواد غذایی و خدمات ارائه شده به مردم این شهرستان را آغاز کردند.
مرتضی امینی افزود: این گروهها با پایشهای میدانی، از واحدهای صنفی و مراکز عرضه کالا و خدمات و کارخانجات شهرستان آستارا بازدید میکنند.