به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان ، محمد حسین احسانی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه سمنان،گفت: پژوهشگران دانشگاه سمنان که به تازگی در فهرست پراستناد‌های یک درصد برتر جهان قرار گرفته‌اند شامل دکتر احمد حسینی بنده قرائی، دکتر سامان رشیدی، دکتر سیف‌الله سعدالدین، مرحوم دکتر فرامرز هرمزی، دکتر علیرضا اصغری، دکتر مریم رجبی، دکتر پژمان رضایی، دکتر محمدصادق ولی‌پور و دکتر مهدی روزبه هستند.

احسانی افزود : به رغم اینکه دو سال از درگذشت دکتر فرامرز هرمزی یکی از اساتید دانشکده مهندسی شیمی ، نفت و گاز دانشگاه سمنان می گذرد ؛ همچنان مقالات وی مورد استناد دانشمندان سراسر جهان قرار دارد .

مرحوم فرامرز هرمزی در زمینه های تحقیقاتی پدیده های انتقال به ویژه انتقال حرارت جدید مانند نانو سیال، میکرو کانال، جوشش با شار زیاد، مدل سازی فرایندها و پدیده ها به ویژه با دینامیک سیالات محاسباتی فعالیت داشت

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه سمنان همچنین تصریح کرد: دکتر مهدی روزبه، دانشیار دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، برای نخستین بار به این فهرست افزوده شده است و این دستاورد جدید نشان‌دهنده رشد و تأثیرگذاری بیشتر وی در عرصه پژوهش‌های علمی و کاربردی در سطح جهانی است.

احسانی با بیان اینکه پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر جهان، افرادی هستند که تحقیقات آنها در میان محافل علمی و تحقیقاتی معتبر جهانی بیشترین ارجاع را دریافت کرده است خاطر نشان کرد: این موفقیت نه تنها گواهی بر کیفیت بالای پژوهش‌ها و نوآوری‌های علمی دانشگاه سمنان است، بلکه تأکیدی بر نقش اساسی این دانشگاه در تولید علم و گسترش دانش در سطح جهانی است.