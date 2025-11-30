به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سومین دوره مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان باشگاه‌های لیگ آیندگان با حضور ۳۵ تیم در ۶ گروه به میزبان استان اصفهان آغاز شد.

تیم فرازبام خائیز دهدشت نماینده کهگیلویه و بویراحمد در گروه سوم این این مسابقات با تیم‌های پیشگامان اصفهان، پارس پویان بهبهان، سنگ آهن بافق و شهاب یزد هم گروه است.

در مرحله اول این مسابقات که از پنجم تا هشتم آذرماه به میزبانی استان اصفهان برگزار شد تیم فرازبام خائیز دهدشت در روز اول این مسابقات توانست با نتیجه ۲۹ بر ۱۳ تیم پارس پویان بهبهان شکست دهد و در دومین بازی نیز تیم سنگ آهن بافق یزد را با نتیجه ۳۰ بر ۲۰ مغلوب کرد و در سومین بازی هم با نتیجه ۳۹ بر ۱۳ بر تیم شهاب دزفول غلبه کرد و و در چهارمین بازی نیز تیم پیشگامان اصفهان میزبان این مسابقات را با نتیجه ۳۳ بر ۲۰ شکست داد و با کسب ۸ امتیاز صدرنشین مسابقات گروه سوم شد.

تیم فراز بام‌خائیز دهدشت در دوره‌های اول و دوم لیگ آیندگان باشگاه‌های کشور توانست بود به مقام قهرمانی دست پیدا کند.