به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ امیر تیموری، در جلسه بررسی روند عملیات اجرایی پروژه ساحل گردشگری و طرح تفصیلی شهر گفت: سرلوحه تمام اقدامات قانون و هدف از اجرای پروژه‌های عمرانی و گردشگری نیز توسعه همه جانبه شهرستان است.

وی افزود: هیچ کس فراتر از قانون نیست و ملاک عمل در پروژه‌هایی که در سواحل زرینه رود انجام می‌شود، طرح تفصیلی و مصوبات کارگروه‌های تخصصی می‌باشد.

تیموری اظهار داشت: شهرداری میاندوآب با همکاری اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نسبت به انتخاب بهترین محل برای احداث هتل در جوار زرینه رود اقدام نموده و به دنبال اخذ استعلام‌ها و مجوز‌های قانونی باشند.

وی گفت: طبق طرح تفصیلی، مسیری نیز از کوی جهادگران تا خیابان شهید بهشتی درحال اجرا می‌باشد تا بار ترافیکی در محدوده بیمارستان عباسی کاهش یافته و شهروندان و مراجعین بیمارستان راحت‌تر تردد نمایند.