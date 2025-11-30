پخش زنده
فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: در دفاع مقدس ۱۲ روزه اولویت نیروی دریایی ارتش تامین امنیت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و بازگذاشتن و باز نگه داشتن مسیرهای مواصلاتی دریایی بود.
امیر دریادار ایرانی در آئین تجدید میثاق با آرمان های امام خمینی (ره) در گفتوگو با خبرگزاری صداوسیما با اشاره به اینکه هم اکنون دو ناوگروه نیروی دریایی ارتش در اقیانوس ها مشغول ماموریت هستند، گفت: باوجود تبلیغات دشمن دنیا به ایران به عنوان یک قدرت دریایی نگاه می کند و این ناوگروه ها در تعیین مراحل رزمایشهای مرکب بینالمللی با سایر قدرتهای دریایی جهان در تعامل هستند.
