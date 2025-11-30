به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما حزب الله لبنان در پیامی با اشاره به سفر امروزرهبر کاتولیک‌های جهان به بیروت تاکید کرد: لبنان با ترکیب متنوع خود حلقه وصل تمدنی میان پیروان دو رسالت آسمانی یعنی اسلام و مسیحیت است.

متن پیام حزب الله به لئون چهاردهم به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

حضرتِ حجت‌الاعظمِ کلیسای کاتولیک در جهان.

پاپ لئون چهاردهم، با نهایت احترام

سلامی نیکو و پس از آن:

در آغاز، استقبال کامل و قدردانی عمیق خود را از مقام شما و از دیداری که به لبنان اختصاص داده‌اید ابراز می‌داریم؛ کشوری زیبا که خداوند آن را به موقعیت جغرافیایی ویژه و تنوع طایفه‌ای منظم در چارچوب زیست مشترک و توافق عمومی‌—که دو ویژگی ضروری برای ثبات نظام سیاسی و امنیت ملی آن هستند—بهره‌مند ساخته است.

پیش از این، اسلاف اسبق شما، پاپ ژان پل دوم، لبنان را «نه فقط یک وطن، رایش‌های دینی، فرهنگی و سکولار در همه کشور‌های جهان و قاره‌هاست؛ و هنگامی که انسان محور توجه همه ادیان و حتی گرایش‌های عقیدتی وضعی باشد، می‌توان به خیر و امکان تحقق صلح و امنیت دائمی امیدوار بود.

و، چون در رهنمود‌ها و پیام‌های شما حرص و اهتمام قطعی به حقوق انسان و ضرورت احترام و حمایت از آنها را می‌بینیم، روشن است که این حقوق از بُعد فردی فراتر می‌روند و به دایره گسترده‌تری، یعنی دایرهٔ ملت‌ها، تعلق دارند.

آنچه امروز جهان از نزاع‌ها شاهد است، ریشهٔ عمیق آن، شانه خالی کردن برخی از هرگونه تعهد یا اعتراف به حقوق انسانِ دیگر است؛ چه به دلیل اختلاف دینی یا رنگ یا نژاد یا زبان یا منافع…

و بر کسی پنهان نیست که کاهش احترام به حقوق انسان در نزد برخی—چه رهبران باشند یا گروه‌ها یا احزاب یا طوایف یا دولت‌ها یا سازمان‌ها—به تقویت و تغذیهٔ گرایش‌های طمع، سلطه‌جویی، چیرگی و توسل به زور به جای رجوع به عدالت منجر می‌شود.

فاجعه‌ای که غزه در فلسطین اشغالی طی دو سال گذشته شاهد بوده و همچنان ادامه دارد، فاجعه‌ای است ناشی از پافشاری اشغالگران صهیونیست بر سلب حقوق ملت فلسطین در سرزمین، میهن و تعیین سرنوشتشان؛ و نیز ناشی از چشم‌پوشی نظام بین‌المللی از اتخاذ معیار عدالت و حق برای یافتن راه‌حلی برای این نزاع مستدام در منطقهٔ ما—میان صاحبِ زمین و وطن، و غاصبِ اشغالگرِ آنها.

همچنین، رنجی که لبنانی‌ها به دلیل اشغال بخشی از سرزمین‌شان توسط صهیونیست‌ها و تداوم تجاوزات‌شان و تهدید امنیت و ثبات مردم ما در کشورشان متحمل می‌شوند—به طمع چیرگی بر آب‌ها و زمین و ثروت گاز ما، و تلاش برای تحمیل تسلیم و خضوع لبنانیان به شروط امنیتی، توسعه‌طلبانه و سیاسی بی‌پایانشان—نیز تداوم دارد.

بی‌تردید، اشغالگر صهیونیستی—متأسفانه—از حمایت نامحدود برخی قدرت‌های بزرگ برخوردار است؛ قدرت‌هایی که در تمایل به سلطه و طمع به منافع کشور ما و منطقهٔ ما با او شریک‌اند، بی‌آن‌که به حقوق ملت ما و ملت‌های منطقه اعتنایی داشته باشند.

آنچه دشمن اسرائیلی در غزه در حق ملت فلسطین انجام داد، جنایت نسل‌کشیِ تمام‌عیار است؛ و آنچه در لبنان انجام می‌دهد، تجاوزی مستمر، مردود و محکوم است.

ما در حزب‌الله از فرصت زیارت مبارک شما به کشورمان لبنان بهره می‌بریم تا از جانب خود، بر پایبندی‌مان به زیست مشترک، دموکراسی توافقی، حفظ امنیت و ثبات داخلی، و بر حرص‌مان بر حاکمیت ملی و حمایت از آن، با همراهی ارتش و ملت‌مان برای مقابله با هرگونه تجاوز یا اشغالگری نسبت به سرزمین و کشورمان، تأکید کنیم.

همچنین ما به حق مشروع خود در رد هرگونه دخالت خارجی که بخواهد بر کشور و ملت ما قیمومیت تحمیل کند و تصمیم ملی و صلاحیت‌های نهاد‌های قانونی ما را مصادره کند، پایبندیم؛ و اگر عقیدهٔ ما تأکید دارد که پیروان عیسی بن مریم—عیسی مسیح—فرستادگان محبت و پاسداری از حقوق و احترام به انسان‌اند، ما نیز بر مواضع قداست شما در رد ظلم و تجاوزی که کشور ما لبنان توسط صهیونیست‌های غاصب و حامیانشان با آن روبروست، حساب می‌کنیم.

این است آنچه در جریان این دیدار، که طی آن محبت، توجه و همکاری خود را به همهٔ لبنانی‌ها ابراز می‌کنید، به شما می‌سپاریم؛ و برای مقام شما در این سفر، آرامش و سلامت آرزو می‌کنیم؛ و از خداوند سبحان می‌خواهیم که بر مظلومان جهان، عدالت و امنیت و گشایش ارزانی دارد.