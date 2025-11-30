به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جایزه بخش اصلی چهارمین جشنواره بین‌المللی انیمیشن «تانزانایت» در کشور تانزانیا، به انیمیشن بلند «افسانه سپهر» اهدا شد.

آیین اختتامیه این رویداد بین المللی عصر روز شنبه ۸ آذر برگزار شد.

پویانمایی افسانه سپهر، با آثاری از کشور‌های چین، ایالات متحده آمریکا، روسیه، فرانسه و آلمان رقابت کرده است که در این در این مراسم، جایزه اصلی بخش «انیمیشن‌های بلند» به انیمیشن سینمایی «افسانه سپهر»، ساخته مشترک عماد رحمانی و مهرداد محرابی و تهیه کنندگی مهدی جعفری جوزانی تعلق گرفت.

تندیس برگزیده انیمیشن «افسانه سپهر» به نمایندگی از سازندگان اثر، به رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تانزانیا اهدا شد. او در سخنانی ضمن قدردانی از مدیران و دست‌اندرکاران جشنواره، کسب این جایزه را مایه افتخار صنعت انیمیشن ایران دانست و تأکید کرد که ایران در سال‌های اخیر به موفقیت‌های ارزشمندی در این عرصه دست یافته است. وی همچنین ابراز امیدواری کرد: همکاری میان انیمیشن‌سازان ایرانی و تانزانیایی بتواند دستاورد‌های بیشتری برای هر دو کشور به همراه داشته باشد.

پس از مراسم اهدای جوایز نیز انیمیشن «افسانه سپهر» به زبان انگلیسی، به‌عنوان نمایش ویژه جشنواره، برای علاقه‌مندان تانزانیایی روی پرده رفت.

«ژولیت و شاه» از کانادایی‌ها جایزه گرفت

پویانمایی سینمایی «ژولیت و شاه» به نویسندگی و کارگردانی اشکان رهگذر موفق به دریافت ششمین جایزه خود از جشنواره بین‌المللی فیلم‌های تجربی، رقص و موسیقی کانادا شد.

پویانمایی«ژولیت و شاه» که تاکنون در ۱۴ جشنواره ملی و بین‌المللی حضور داشته، ششمین جایزه بین‌المللی خودش را با عنوان «بهترین فیلم» از یازدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم‌های تجربی، رقص و موسیقی دریافت کرد که در ماه نوامبر (اواسط آبان تا آذر) هر سال در انتاریو، کانادا برگزار می‌شود.

«ژولیت و شاه» انیمیشنی در ژانر کمدی-رمانتیک و موزیکال است که به وقایع تاریخی شکل‌گیری تئاتر غربی در ایران می‌پردازد. در خلاصه داستان این اثر که دومین انیمیشن سینمایی تولید شده در استودیو هورخش به نویسندگی و کارگردانی اشکان رهگذر است، آمده است: «جولی بازیگر جویای نام ولی تازه‌کار تئاتر، توسط ناصرالدین‌شاه به ایران دعوت می‌شود تا نقش ژولیت را در نمایشی بازی کند. غافل از آنکه شاه نقشه دیگری برای او دارد.»

علیرضا علویان، طراح و ترکیب صدا و ژینوس پدرام، تدوینگر این انیمیشن سینمایی هستند که با تکنیک دو بعدی ساخته شده است.

حامد بهداد، امید نعمتی، بهزاد عمرانی، سپند امیرسلیمانی، غزل شاکری، بهنام جلیلیان، مهرداد نصرتی، هادی حدادی، مهشید کشاورز، رامین عبدالهی، محمد قضات و مهدی تفکری خوانندگان ترانه‌های این انیمیشن موزیکال هستند که میثم یوسفی، ترانه‌سرایی و مدیریت هنری ترانه‌ها را برعهده داشته است. بهنام جلیلیان آهنگسازی موسیقی ترانه‌ها و عطا اخگراندوز، آهنگسازی موسیقی متن را برعهده داشته‌اند.