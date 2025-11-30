مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام(ره) یزد: استقرار بیمارستان سیار بنیاد برکت، گامی مهم در جهت رفع محرومیت درمانی شهرستان مروست است.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، در جلسه هماهنگی برای استقرار بیمارستان سیار بنیاد برکت در شهرستان مروست، مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام اعلام کرد: شاخص اصلی انتخاب شهرستان مروست برای استقرار این بیمارستان، فاقد بودن بیمارستان دائمی و محرومیت خدمات درمانی در این شهرستان بوده است که با پیگیری نماینده محترم مجلس، مسئولان استانی و شهرستانی در مروست مستقر می‌شود.

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام بیان کرد: بیمارستان سیار بنیاد برکت دارای امکاناتی کامل و بی‌نظیر است وخدمات این بیمارستان به‌گونه‌ای طراحی شده که ماندگار باشد و تنها یک اقدام مقطعی تلقی نشود.

محمدی پناه افزود: علاوه بر خدمات درمانی، پوشش‌های دیگری نیز برای مردم شهرستان در نظر گرفته خواهد شد.

وی ادامه داد: استقرار این بیمارستان سیار، گامی مهم در جهت رفع محرومیت درمانی شهرستان مروست محسوب می‌شود واز تاریخ ۲۶ آذر به مدت ده روز به مردم خدمت رسانی می‌کند.