استاندار البرز گفت: ارتقای مشارکت انتخاباتی نیازمند هماهنگی، همکاری همه دستگاه‌ها و استمرار ارتباط مستقیم با مردم است.

امیدآفرینی و حضور میدانی مدیران، مسیر تقویت مشارکت انتخاباتی است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز مجتبی عبداللهی گفت: خدمت‌رسانی و با انعکاس صحیح تلاش‌های دستگاه‌های دولتی تقویت شود.

او حضور میدانی و ارتباط مستمر مدیران با مردم را عامل مهمی در افزایش سرمایه اجتماعی عنوان کرد و افزود: مدیران استان باید با حضور در بین مردم، ضمن آگاهی از مطالبات واقعی جامعه، اعتماد عمومی را بیش از پیش تقویت کنند.

استاندار البرز همچنین فرمانداران را مکلف کرد نشست‌های هم‌اندیشی با گروه‌های مرجع برگزار کنند.

عبداللهی تصریح کرد: بهره‌گیری از ظرفیت گروه‌های مرجع در سیاستگذاری‌های استان ضروری است و می‌تواند نقش مؤثری در تبیین اهمیت مشارکت اقشار مختلف در انتخابات داشته باشد.

او تاکید کرد که ارتقای مشارکت انتخاباتی نیازمند هماهنگی، همکاری همه دستگاه‌ها و استمرار ارتباط مستقیم با مردم است.