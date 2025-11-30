پخش زنده
امروز: -
حاجیه خانم سکینه قربانپور، مادر شهید والامقام «قاسمعلی غلامی» در سرخرود دار فانی را وداع گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حاجیه خانم «سکینه قربانپور» مادر شهید والامقام «قاسمعلی غلامی» آسمانی شد و به فرزند شهیدش پیوست.
پیکر این مادر بزرگوار، طی مراسمی با شکوه و با حضور خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران، جانبازان و مسئولین تشییع و در جوار آرامگاه فرزند شهیدش در گلزار شهدای سرخرود به خاک سپرده شد.
شهید قاسمعلی غلامی فرزند عیسی که متولد سال ۱۳۴۴ بود، در تاریخ ۱۶ تیر ۱۳۶۵ در عملیات مرصاد و در منطقه مهران به فیض شهادت نائل آمد.