به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ اسماعیل سیاح گفت: کشاورزان استان در فصل پاییز ۱۴ میلیون لیتر سوخت دریافت کردند که این میزان نسبت به سال گذشته بدون تغییر بوده و سهمیه تخصیصی به طور کامل جذب شده است.

وی افزود: از مجموع ۱۴ میلیون لیتر سوخت پاییزه، ۱۰ میلیون و ۹۴ هزار لیتر به طور مستقیم به کشاورزان تحویل و مصرف شده است و همچنین یک میلیون و ۷۶۷ هزار لیتر در کارت بهره‌برداران وجود دارد و آماده جذب است.

وی گفت: یک میلیون و ۷۶۷ هزار لیتر سوخت در کارت بهره‌برداران موجود و آماده جذب است و ۲ میلیون و ۱۳۷ هزار لیتر دیگر در کارت شهرستان‌ها یا لیست ستاد پخش قرار دارد که پس از تایید نهایی در اختیار کشاورزان قرار خواهد گرفت.

رییس اداره مکانیزاسیون سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی افزود: این موفقیت ۱۰۰ درصدی در جذب سهمیه سوخت، در راستای تامین نیاز کشاورزان و جلوگیری از اختلال در روند تولید محصولات کشاورزی به دست آمده است.

وی همچنین افزود: مطابق اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حدود ۷۰ درصد سهمیه سوخت کشور دارای مجوز مصرف است.