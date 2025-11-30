مجری برگزاری ششمین نمایشگاه کتاب کیش از فروش ۳۵ هزار جلد کتاب به علاقمندان و بازدیدکنندگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، داود رادمند افزود: از ابتدای گشایش نمایشگاه تا امروز ۹ آذر، بیش از ۹ هزار دانش آموز در نوبت صبح و در حدود ۲۱ هزار نفر نیز در نوبت عصر از نمایشگاه کتاب بازدید کرده‌اند.

او با اشاره به اینکه در نمایشگاه امسال، ۵۰ درصد تخفیف یارانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تا سقف خرید ۶۰۰ هزار تومان برای هر کد ملی در نظر گرفته شده، گفت: با توجه به محدودیت یارانه خرید در ساعات پایانی نمایشگاه، از علاقمندان درخواست می‌شود نسبت به حضور در ساعت‌های اولیه بازگشایی نمایشگاه برنامه ریزی کنند.

مجری برگزاری ششمین نمایشگاه کتاب کیش افزود: بیشترین آمار فروش کتاب در نمایشگاه امسال به ترتیب در حوزه‌های کودک و نوجوان، ادبیات و رمان و روانشناسی و حقوق ثبت شده است.

ششمین نمایشگاه کتاب کیش در محل نمایشگاه‌های بین المللی کیش، امشب به کار خود پایان می‌دهد.