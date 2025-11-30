روستای علی آباد شهرستان آباده با همدلی و مشارکت اهالی، مهاجرت معکوس در آن اتفاق افتاده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مردم روستای علی آباد شهرستان آباده با همدلی و مشارکت یکدیگر توانسته‌اند محل زندگیشان را به مکانی موفق تبدیل کنند و به مهاجرت معکوس روی بیاورند.

شغل مردم این روستا کشاورزی و دامداری است که با افزایش مدار آب قنات از ۶ به هفت روز توانسته‌اند آبیاری تحت فشار را در روستای خود به عنوان نمونه اجرا کنند.

راه اندازی استخر برای آبیاری مزارع و باغ ها، ساخت گلخانه ۲۰ هکتاری و تغییر الگوی کشت و افتتاح پارک محله‌ای از برنامه‌های انجام شده در این روستا است.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.