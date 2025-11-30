معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان همدان از روند افزایشی ابتلا به آنفلوآنزا، یک هفته اخیر در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما استان همدان، دکتر غلامرضا کلوندی گفت: هم اکنون بین ۳۰ تا ۳۵ درصد تست‌های ارسالی از مراکز درمانی به آزمایشگاه مرجع، از نظر آنفلوآنزا مثبت گزارش شده است.

او با اشاره به اینکه بیشترین موارد ابتلا مربوط به گروه سنی کودکان است افزود: در بیمارستان کودکان، درصد مثبت‌شدن تست‌ها حتی بیشتر از میانگین است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان عوامل مختلفی از جمله سردی هوا، افزایش آلودگی هوا و کاهش تهویه مناسب در منازل و اماکن سرپوشیده را از مهم‌ترین دلایل رشد ابتلا در روز‌های اخیر بیان کرد.

کلوندی با بیان اینکه بیشتر موارد ابتلا در کودکان خفیف است تاکید کرد: علائمی مانند آبریزش بینی، گلودرد، بدن‌درد، تب خفیف و سردرد معمولاً در منزل قابل مدیریت است.

او تصریح کرد: در صورتی که بیمار، به‌ویژه کودک، دچار تب بالا، تشنج، ناتوانی در نوشیدن مایعات، کاهش ادرار، کم‌آبی شدید، یا کاهش سطح هوشیاری شود باید فوراً به مراکز درمانی مراجعه کند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان از خانواده‌ها خواست از مراجعه غیرضروری به مراکز درمانی خودداری کنند تا امکان ارائه خدمات بهتر به بیماران دارای علائم شدید برای همکاران ما در اورژانس‌ها فراهم شود.

کلوندی گفت: برای بهبودی خفیف بیماری، مواردی مانند مصرف مایعات کافی، سوپ، شیر، استراحت و کنترل تب جدی گرفته شود.