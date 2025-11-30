مدیر دفتر حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان، با اشاره به کاهش بارندگی‌ها در کشور و گیلان گفت: اجرای برنامه جامع سازگاری با کم‌آبی در گیلان کلید خورد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رضا تعلیمیان، مدیر دفتر حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب شرکت سهامی آب منطقه‌ای گیلان با اشاره به شرایط خاص آب و هوایی و بارش کم در استان گیلان و کاهش مخازن آب زیرزمینی گفت: اجرای برنامه جامع سازگاری با کم آبی با هدف صرفه‌جویی در منابع آب سطحی و زیرزمینی، جلوگیری از کسری احتمالی در سال‌های آینده و افزایش بهره‌وری استفاده از منابع آب ضروری است.

وی هدف کل صرفه‌جویی در این برنامه را ۳۹ میلیون و ۷۱ هزار مترمکعب اعلام کرد و گفت: بر اساس برنامه سازگاری با کم‌آبی، پیش‌بینی شده است تا ۲۲ میلیون و ۲۱ هزار مترمکعب در بخش آب زیرزمینی و ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار مترمکعب در بخش آب سطحی صرفه‌جویی شود.

مدیر دفتر حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب شرکت آب منطقه‌ای گیلان، تعدیل پروانه‌های آب چاه‌های کشاورزی، انسداد چاه‌های آب غیرمجاز، اصلاح پروانه‌های بهره‌برداری، شناسایی و رفع انشعابات غیرمجاز، تعویض کنتور‌های خراب، اصلاح و بازسازی شبکه توزیع، نشت‌یابی و رفع نشت را از جمله برنامه‌های استان در بخش آب زیرزمینی برای کاهش مصرف برشمرد.

به گفته وی، در بخش آب سطحی نیز برنامه‌هایی شامل تجهیز و نوسازی و یکپارچه‌سازی اراضی، آبیاری کم‌فشار و لوله‌گذاری، پوشش انهار و اصلاح شبکه آبیاری، سامانه نوین آبیاری، مرمت و بهسازی آب‌بندان‌ها، توسعه مکانیزاسیون، توسعه استفاده از ارقام جدید زودرس با مصرف آب کمتر، توسعه آبیاری تناوبی، توسعه روش‌های به‌زراعی و مطالعه و اجرای زهکشی زیرزمینی در اراضی شالیزاری در دست اجراست.

رضا تعلیمیان با اشاره به اجرای بخشی از این برنامه‌ها، از صرفه‌جویی ۱۶ میلیون و ۸۲ هزار مترمکعبی در بخش آب زیرزمینی تا پایان شش ماهه اول سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: این میزان معادل نزدیک به ۷۶ درصد از هدف تعیین شده در این بخش است.

وی صرفه‌جویی در بخش آب سطحی را نیز ۶ میلیون مترمکعب اعلام کرد و افزود: این رقم محقق شده، معادل ۳۴ و نیم درصد از هدف برنامه در بخش آب سطحی است.