پخش زنده
امروز: -
به مناسبت هفتهی بسیج، جشنواره بازیهای بومی و محلی در روستای امامزاده شفیع بخش شاندرمن شهرستان ماسال برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ این جشنواره به همت هیئت ورزشهای بومی و محلی شهرستان ماسال و با همکاری سپاه ناحیه ماسال، اداره ورزش و جوانان، شورا و دهیاری روستاهای امامزاده شفیع، طالبدره و چتبن برگزار شد.
در این مراسم که با استقبال پرشور مردم منطقه و گردشگران همراه بود، برنامههای متنوعی از جمله طناببازی، چوبکشی، کشتی محلی، هفتسنگ، دانپلان، طنابکشی، یعقوب یعقوب، لیلی، کیسهبازی، تخممرغبازی و ماستخوری اجرا شد.
هدف از برگزاری این جشنواره، احیای فرهنگ و سنتهای اصیل محلی، ایجاد شور و نشاط اجتماعی و تقویت همبستگی میان اهالی روستا و خانوادهها عنوان شد.
در پایان این جشنواره هم به شرکت کنندگان جوایزی اهدا شد.