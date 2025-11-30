پخش زنده
فرماندار اندیکا گفت: طرح فیبرنوری این شهرستان در مراحل پایانی قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حسین کیانی افزود: این طرح با هدف پایداری شبکه و افزایش ظرفیت زیرساختهای ارتباطی شهرستان اندیکا از سال ۱۴۰۲ آغاز شده است.
وی خاطر نشان کرد: طرح فیبرنوری شهرستان اندیکا به طول ۹۰ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان با همکاری وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات در حال انجام است که بزودی عملیات اجرایی آن به پایان خواهد رسید.
شهرستان اندیکا در شمال شرق استان خوزستان قرار دارد.