پیشرفت ۹۵ درصدی پروژه زیرساختهای آبی سایت نهضت ملی مسکن بهاباد
زیرساختهای آبی سایت ۲۵۰ واحدی نهضت ملی مسکن بهاباد با پیشرفت ۹۵ درصدی، بهزودی تکمیل میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
مدیرعامل شرکت آبفای استان یزد گفت: زیرساختهای آبی سایت ۲۵۰ واحدی نهضت ملی مسکن بهاباد با پیشرفت ۹۵ درصدی در مرحله پایانی قرار دارد و بهزودی تکمیل میشود.
جلال علمدار با اشاره به اینکه اعتبار موردنیاز برای اجرای این پروژه بیش از ۱۲ میلیارد ریال است افزود: حجم آب موردنیاز این مجموعه حدود ۲ لیتر بر ثانیه برآورد شده که از مخزن شهر بهاباد تأمین میشود.
علمدار در ادامه اظهار داشت: در قالب این طرح، دو هزار و ۵۰۰ متر شبکه توزیع آب بهطور کامل اجرا شده و ساخت پنج حوضچه پروژه نیز در مراحل نهایی قرار دارد.
مدیرعامل شرکت آبفای استان یزد بیان کرد: تسریع در تکمیل این پروژه کمک میکند تا زیرساختهای حیاتی آب و فاضلاب همزمان با تحویل واحدهای مسکونی، آماده بهرهبرداری باشد.