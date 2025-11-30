پخش زنده
امروز: -
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجانغربی اعلام کرد که از ابتدای سال تاکنون بیش از ۲۱۱ حادثه شغلی در استان به ثبت رسیده و بررسیها نشان میدهد کمبود نظارت کارفرمایان بر فعالیت کارگاهها بیشترین نقش را در بروز این حوادث داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، علی دهقان افزود: بخش عمده این رخدادها شامل آسیبهایی مانند شکستگی، جراحت و صدمات بدنی بوده است. او گفت نتایج بررسیها تأکید میکند که توجه ناکافی کارفرمایان به روند انجام کار، زمینه اصلی بروز این حوادث محسوب میشود.
وی با اشاره به وضعیت بازرسیهای ایمنی در استان افزود: هماکنون ۲۲ بازرس کار در آذربایجانغربی فعالیت دارند و طی هفتماهه نخست امسال ۶ هزار و ۸۵ مورد بازرسی در کارگاههای مختلف شامل ۳ هزار و ۸۲۷ بازرسی دورهای و ۲ هزار و ۲۵۸ بازرسی موردی انجام شده است.
به گفته دهقان، با وجود این حجم بازرسی، کارگاههای کوچک و سنتی همچنان کمترین میزان مشارکت را در دورههای آموزشی ایمنی دارند و این موضوع یکی از مهمترین چالشهای حوزه حفاظت فنی در استان به شمار میرود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تعداد کارگاههای تحت شمول قانون کار را حدود ۷۳ هزار واحد عنوان کرد و ادامه داد: در مدت یادشده، ۵ هزار و ۸۰۶ کارگاه بازرسی شدهاند که ۳ هزار و ۷۸۵ مورد آن به ارزیابی ایمنی و حفاظت فنی اختصاص داشته است.
او همچنین از تشکیل سه پرونده تخلف کارگاهی طی امسال در ارومیه، پیرانشهر و ماکو خبر داد و تأکید کرد که هیچیک از این پروندهها تاکنون به صدور حکم منجر نشده است.
دهقان با اشاره به اینکه بیشترین موارد عدم رعایت ضوابط، مربوط به موضوعات ایمنی و حفاظت فنی است گفت: بسیاری از کارگاههای کوچک که معمولاً با یک یا دو کارگر فعالیت میکنند، به دلیل ساختار سنتی خود رغبت چندانی به شرکت در دورههای آموزشی ندارند.
وی افزود: از ابتدای سال، ۱۴ هزار نفرساعت آموزش ایمنی و حفاظت فنی برای کارگران و کارفرمایان ارائه شده است؛ با این حال بهمنظور پوشش کارگاههای کوچک، آموزشهای موردی همزمان با حضور بازرسان در این واحدها انجام میشود.