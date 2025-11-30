پخش زنده
نمایشگاه دستاوردهای بسیج با عنوان «اسوه» در مصلی بزرگ شاهینشهر برپا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛؛ فرمانده سپاه شاهین شهرو میمه گفت:در این نمایشگاه در ۱۴ غرفه از نواحی مختلف بسیج در حوزههای فرهنگی، علمی، اجتماعی، اقتصادی و فناوری، آخرین دستاوردها و ابتکارات بیسجیان در معرض دید عموم مردم قرار می گیرد..
سرهنگ مهدی ابراهیمی افزود:هدف از برپایی این نمایشگاه، معرفی ظرفیتهای گسترده بسیج در عرصههای خدمترسانی، تولید دانشبنیان، محرومیتزدایی و ترویج روحیه خودباوری عنوان شده است.
این نمایشگاه تا ۱۰ آذر در مصلی شاهین شهر برای عموم دایر است.