به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛؛ فرمانده سپاه شاهین شهرو میمه گفت:در این نمایشگاه در ۱۴ غرفه از نواحی مختلف بسیج در حوزه‌های فرهنگی، علمی، اجتماعی، اقتصادی و فناوری، آخرین دستاوردها و ابتکارات بیسجیان در معرض دید عموم مردم قرار می گیرد..

سرهنگ مهدی ابراهیمی افزود:هدف از برپایی این نمایشگاه، معرفی ظرفیت‌های گسترده بسیج در عرصه‌های خدمت‌رسانی، تولید دانش‌بنیان، محرومیت‌زدایی و ترویج روحیه خودباوری عنوان شده است.

این نمایشگاه تا ۱۰ آذر در مصلی شاهین شهر برای عموم دایر است.